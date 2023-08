Namaste vuelve a tocar en Arroyito y el debut de D’fai, las novedades del rock para este fin de Semana

Una de las grandes novedades de la escena local es la presentación el sábado 2 por primera vez en vivo de la formación musical D’fai, un nuevo proyecto que tomó forma hace tiempo y llegó la hora de subir al escenario. No es un dato menor la idea y la puesta en marcha en el mismo es de dos mujeres de nuestra ciudad que romperá en algún punto y en el buen sentido la hegemonía en cuanto a músicos locales “creíamos que era el monto, si no lo hacíamos ahora no se cuando y el no ver chicas tocando nos dio más energía para darle a esta idea; tratamos de que sirva para generar un cambio principalmente en Arroyito donde hay mucha gente que hace música y tendría que activar esto” comentaba Cande Bortolini una de las precursoras de esta idea musical que cerraba la nota para el programa Rock Cooperativo diciendo “nada, venga a ver la banda , compartamos eso”.