Manuel Olocco de Arroyito continúa con su carrera basquetbolística en el Matteotti Corato en Italia

Comenzó el 2023 y los deportistas de Arroyito se preparan para el inicio de un nuevo desafío y otros continúan con los respectivos torneos, y ese es el caso de Manuel Olocco que inicia su segundo año en Italia y específicamente en la región de Puglia al sur de Italia, en el Polisportiva Nuova Matteotti Corato.

Vía Arroyito dialogó con Manuel y comentaba sobre su presente “en este momento estamos llegando a la mitad de temporada y estamos cuartos, pero con buenas expectativas, porque ahora tenemos una serie de partidos de local, así que podemos obtener buenos puntos”.

Manuel Olocco Arroyito Nuova Matteotti Corato Italia Foto: Prensa Nuova Matteotti Corato Italia

“Esperamos finalizar lo más arriba posible, para que cuando lleguen los playoffs poder encarar esa fase con la mayor cantidad de partidos en casa posibles. Esa es la idea terminar lo más arriba posible y con la química de equipo para enfrentar los playoffs de la mejor manera posible”.

Manu transita su segundo año en Italia, y respecto de su adaptación agregaba “asentándome un poco todavía, ya un poco mejor el año respecto del anterior en el aspecto de que ya me manejo bastante mejor con el idioma, ya me acostumbre bastante más a los hábitos y costumbres que tienen acá en Italia y disfrutando otros aspectos, conociendo nuevos lugares, nuevos amigos, otros aspectos para no solo disfrutar del básquet sino de lo que es extra en nuestra vida”.

