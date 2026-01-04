Durante la mañana del sábado 3 de enero de 2026, llegó al mundo Maher Benjamín y se transformó en el primer bebé nacido en el año. Nació a las 10:26 hs.

Maher Benjamín es el primer bebé del 2026 en Arroyito

Maher se encuentra en perfecto estado de salud junto a Shirley Linares que es su mamá y Pablo Agustín Gonzáles que es su papá. El bebé pesó 3,800 kg. y el parto fue asistido por la Dra. Paola Sánchez en la Clínica Ospia.

El parto se desarrolló con total normalidad y pronto tendrán el alta medica, para que toda la familia pueda continuar el cuidado en su domicilio.

La subsecretaria de Capital Humano, Hebe Benedetti, junto a la concejal y coordinadora del Punto Mujer, Alejandra Diaz realizaron la entrega del ajuar a la familia.