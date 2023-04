Luciano Serra: “lo que se ha hecho es una infamia, y no va a quedar así”

Luego de que se conociera sobre el allanamiento a tres domicilios entre uno de ellos el del abogado Serra en Arroyito y de las declaraciones a Canal 3 Arroyito del abogado Nicolás Villafañe sobre un hecho de estafa, el abogado Luciano Serra utilizó su derecho a descargo.

Serra le comentó a Canal 3 Arroyito sobre el hecho que se remonta a 5 años, donde representó a un hombre sobre un despojo, “en lo habría sido un despojo que su sobrina le habría hecho firmar una escritura de venta de un campo, entendiendo él que estaba firmando un poder de administración”.

Además de contar como fue el hecho con su representado, hizo referencia al allanamiento en el estudio de calle San Martín, “yo renuncio al poder dado, lo notifico, no puedo hacer más que esto, a partir de allí sale hacia otra fiscalía”.

“Esto lo han difundido en todos lados donde les han prestado un micrófono y han golpeado mi imagen porque no creo ser conocido por haber entregado ningún cliente en los 47 años que tengo de historia en mi profesión. No me han comunicado nada, solo se hizo el allanamiento y le hemos entregado la carpeta que todo abogado tiene que tener de su cliente. Vinieron pidieron la carpeta y se la dimos”.

“Después veo con sorpresa que fue un allanamiento positivo como dando a entender que habrían encontrado alguna cosa ilícita o cosa por el estilo. Quiero aclarar que lo único de positivo de ese allanamiento que me pidieron la carpeta y se la llevaron”.

“Lo que se ha hecho es una infamia y no va a quedar así, o sea este abogado ha salido muy ligero a hablar, a acusar, a dejar una imagen negra sobre mi persona que esta castigado por la ley no solo en la parte patrimonial, también en la penal”.

Gentileza Canal 3 Arroyito.