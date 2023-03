Leandro Bolmaro de Las Varillas vuelve a la Liga Española después de su paso por la NBA

Cuando varios señalaban que el “Cebolla” tenía todo arreglado con su antiguo equipo en la Liga ACB de Básquet, el Barcelona; la información indica que es nuevo jugador de Lenovo Tenerife. No volverá al equipo que lo llevó a Europa y en el que consiguió dar el primer gran salto en su carrera profesional, el Fútbol Club Barcelona. Competirá con su nuevo club no solo en la liga local si no también en la Basketball Champions League.

Leandro Bolmaro volvió a sumar minutos, aunque pocos. (@ucuweb) Foto: @ucuweb

Leandro Bolmaro vuelve al “viejo mundo” tras jugar por Minnesota Timberwolves y Utah Jazz al haber sido seleccionado en su momento en el puesto 23 del Draft de la NBA. Jugó 49 partidos con una media que pasa del punto por partido y un 27% de efectivad en tiros de campo. Como mejor actuación quedarán sus 11 puntos ante los Bulls en abril de 2022. Alguno especialistas e importantes exjugadores mencionaron en su momento que tal vez se apuró a llegar a los Estados Unidos.

Leandro Bolmaro tiene nuevo club en España (Tenerife)

El surgido de Almafuerte de Las Varillas s rechazó ofertas de Toronto y Portland, para sumar minutos. En su paso anterior en la Liga ACB promedió 6,4 puntos, 1,8 asistencias y 1,4 rebotes en los 15 minutos de media de los que dispuso en 50 partidos disputados, al tiempo que fue incluido en el ‘Mejor Quinteto Joven’ de la campaña 20/21. Fue Elegido jugador más espectacular de la Liga Endesa en la temporada 20/21 además de ser campeón de Liga y Copa del Rey, participo del Final Four de la Euroliga en esa temporada.