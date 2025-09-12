Las Águilas Verdes del Deportivo y Cultural se enfrentan a Ateneo en la semifinal del básquet femenino

En la semana finalizó la fase regular del Torneo “Hugo Sinforiano Prado” de la Asociación de Básquet Noreste donde el Deportivo y Cultural Arroyito se ubicó en la tercera posición y disputará la semifinal ante Ateneo de Santa Rosa.

En la última fecha, las chicas de la verde cayeron ante Centenario de La Puerta por 38 a 35, y se ubican terceras para disputar las instancias finales. Además Sportivo Belgrano le ganó a Sportivo Balnearia por 53 a 43 y Ateneo goleó a Carlos Guido Spano de Marull por 70 a 18.

Las posiciones finales fueron las siguientes: Sportivo Belgrano de La Para quedó como líder con 19 puntos, Ateneo Santa Rosa con 17, Deportivo y Cultural Arroyito con 16 y mayor diferencia de gol al igual que Centenario de La Puerta, y cerraron la clasificación con 11 puntos Sportivo Balnearia y Carlos Guido Spano de Marull.

Los cruces se darán en 15 días en la cancha de La Para, donde las semifinales serán Ateneo Juvenil Acción de Santa Rosa enfrentando al Deportivo y Cultural de Arroyito y Sportivo Belgrano La Para ante Centenario de La Puerta.