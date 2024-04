La Zona Oeste de la Liga Regional de fútbol tendrá doble fecha el domingo y el miércoles 1 de Mayo

Además de la zona en la que compiten los equipos de nuestra ciudad, las otras 4 también tendrán partidos programados para este fin de semana y para el “Día del Trabajador”. En las reuniones que la Comisión Directiva de la Liga Regional de Fútbol San Francisco tuvo con los delegados de los clubes que integran de la entidad futbolera habían acordado jugar esta fecha, fue antes de que iniciará la competencia.

En un contexto complicado desde el punto de vista monetario donde abrir para jugar la fecha cada vez es más difícil, donde el público que está sintiendo el rigor económico actual cada vez se acerca menos los domingos a ver “nuestro fútbol de cada día “y teniendo en cuenta que por lo menos en la Oeste la mayoría de los deportistas además son trabajadores; nuevamente el sentido común por parte de los dirigentes “estuvo ausente” a la hora de tomar una decisión”.

La pregunta es, ¿desde cuándo un calendario de un torneo; evidentemente mal armado; es más importante que la subsistencia de una institución? ¿ No deberían los dirigentes tener como premisa el bienestar de los deportistas en primer lugar?, esto no es alto rendimiento, no es profesional, no se puede exigir a los “chicos” que juegan de la misma forma que un atleta rentado, por más que en algunos clubes de la Liga tengan esa posibilidad.

La fecha del domingo será la octava de la fase regular del Apertura en la Zona Oeste y tiene programados los juegos entre Cultural Arroyito vs Ateneo SR, Atlético SR vs Sp 24 de Septiembre, Vélez Tránsito vs Sarmiento ST, Belgrano RP vs Rivadavia RP, Libre: CAPU.

Para el miércoles 1 en lo que es la última de la primera rueda jugarán Sp. 24 de Septiembre vs Capu, Sarmiento ST vs Cultural Arroyito, Rivadavia SR vs Atlético SR, Ateneo SR vs Belgrano RP. Libre: Vélez.