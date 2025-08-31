Vía Arroyito

La Libertad Avanza en Arroyito se queda sin referentes, Maldini y Bozzana renunciaron al armado local

Hicieron referencia a que la vieja política esta dentro del movimiento.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

31 de agosto de 2025,

En una carta publicada en las redes sociales de La Libertad Avanza Arroyito, los referentes Marcos Bozzana y Juan Pablo Maldini decidieron renunciar al armado local porque dicen que lo peor de la política está dentro del movimiento.

Quienes se retrataran y tenían como referente a Gabriel Bornoroni, en la carta comentan “el motivo es claro, las constantes operaciones impulsadas por lo peor y más rancio de la vieja política, que hoy está dentro de la Libertad Avanza”.

Personas que llegaron a este espacio puestos a dedo para repartirse poder y cargos en instituciones nacionales, quedando muy lejos de los valores y principios que nos llevaron a sumarnos hace más de dos años”.

“En el Departamento San Justo lamentablemente, ganaron los malos, y no estamos dispuestos a mentirle a la gente ni a nuestro equipo de trabajo, que confió desde el inicio en nuestra propuesta”.

Agradecemos profundamente a todos los vecinos que confiaron en nuestras intenciones de trabajar por un Arroyito mejor y sin corrupción. Nuestra decisión es coherente con lo que siempre sostuvimos: la verdadera transformación no se hace con la vieja política, se hace con gente honesta”.

