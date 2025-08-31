En una carta publicada en las redes sociales de La Libertad Avanza Arroyito, los referentes Marcos Bozzana y Juan Pablo Maldini decidieron renunciar al armado local porque dicen que lo peor de la política está dentro del movimiento.

La Libertad Avanza en Arroyito se queda sin referentes, Maldini y Bozzana renunciaron al armado local

Quienes se retrataran y tenían como referente a Gabriel Bornoroni, en la carta comentan “el motivo es claro, las constantes operaciones impulsadas por lo peor y más rancio de la vieja política, que hoy está dentro de la Libertad Avanza”.

“Personas que llegaron a este espacio puestos a dedo para repartirse poder y cargos en instituciones nacionales, quedando muy lejos de los valores y principios que nos llevaron a sumarnos hace más de dos años”.

“En el Departamento San Justo lamentablemente, ganaron los malos, y no estamos dispuestos a mentirle a la gente ni a nuestro equipo de trabajo, que confió desde el inicio en nuestra propuesta”.

“Agradecemos profundamente a todos los vecinos que confiaron en nuestras intenciones de trabajar por un Arroyito mejor y sin corrupción. Nuestra decisión es coherente con lo que siempre sostuvimos: la verdadera transformación no se hace con la vieja política, se hace con gente honesta”.