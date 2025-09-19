Julián Mavilla ingresó en el triunfo de Belgrano ante Newell’s por Copa Argentina

En el estadio Único del Parque La Pedrera, le ganó 3-1 a Newell’s. El cero se rompió a los 8 minutos con un tanto de Carlos González para la Lepra. Sin embargo, poco tiempo más tarde, Franco Jara lo empató de tijera. Luego, Lisandro López y nuevamente el Francotirador completaron el marcador.

En la próxima instancia, el Pirata enfrentará a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Lanús. Julián entró a los 71 minutos de partido.

Partido Belgrano vs Newells Old Boys por cuartos de final de Copa Argentina en San Luis. (Jose Hernandez / La Voz)

Mavilla tuvo participación directa en el tercer gol del equipo de Alberdi; a los 77 minutos del complemento con una gran jugada colectiva que terminó con una asistencia de Julián para el doblete de Jara. Es así que el equipo cordobés jugará por segunda vez en su historia la semifinal de la Copa Argentina.

Con este resultado, Belgrano se aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Argentina 2025, donde se enfrentará a Argentinos Juniors, buscando un pasaje a la final del torneo.