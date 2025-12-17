Hindú Club recibe en Córdoba el Final Four del Apertura 2025 de la Liga Nacional Femenina

En un hecho más que importante, el Club Hindú Córdoba recibirá en su cancha a la instancia más importante del Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina, el Final Four.

El mismo lo disputarán el local junto a Instituto, Ferrocarril Oeste y Obras, y se desarrollará el sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

Los cruces serán de la siguiente manera: para el sábado Hindú enfrentará a Obras, mientras que Ferro será rival de Instituto. El domingo se disputará la Gran Final para definir quién será el Campeón del Apertura 2025.

COMO LLEGARON

Por el lado de los equipos cordobeses, durante el fin de semana pasado se desarrolló el cuadrangular semifinal. Instituto le ganó a Quimsa, perdió con Chañares y le ganó a Hindú 58 a 56 para sacar el pasaje. Hindú se impuso a Chañares, Quimsa peró cayó con la Gloria.

Obras y Ferro lograron el pase al Final Four, las roqueras vencieron 82 75 a El Talar y Oeste hizo lo propia ante Berazategui por 85 a 68.

Todos los encuentros del Final Four se podrán seguir en vivo y de manera exclusiva a través de Básquet Pass.