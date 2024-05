Gustavo Benedetti: “hoy me preocupa ver mintiendo o inventando a un ex intendente que fue funcionario de mí gestión ”

Finalmente en la Sesión Especial del lunes 27 entre otros proyectos se aprobó con el voto del bloque mayoritario que responde al oficialismo, y con el voto negativo de las minorías, el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal para una prórroga del plazo establecido en el plan de viviendas casa y casa social.

Los vecinos que participaron de la sesión y adherentes del plan se refirieron a este tema al finalizar la misma “nos llevamos una desazón tremenda, tienen la mayoría o sea que deciden sobre nuestro futuro sin consultarnos nada. El último tema que están tratando es la compra de lotes que supuestamente eran sin costo para los adherentes y ahora nos quieren cobrar $ 9.000.000.”

“Me parece que nos están tomando el pelo a los adherentes y al pueblo en si, no va mas esto, no va mas. Ahora quedará una batalla legal, vamos a ver por todos los medios, pedir el acompañamiento de la gente primero que nada, hoy nos acompañaron otros adherentes al plan y han pasado una frustración tremenda, no es justo que la gente viva este infierno por la culpa la inoperancia de gobiernos, han pasado 2 personas por este Ejecutivo en 13 años”.

Respecto a este tema el intendente Benedetti decía “esta prórroga, yo creo que debimos tomar nota en 2019, hoy nos encontramos quizás con un atraso de las viviendas, que arrancó el plan con atraso, cuando asumimos había 56 viviendas atrasadas y hoy me preocupa ver mintiendo o inventando a un ex intendente que fue 8 años funcionario de mi gestión, que paso por todos los pasos del plan de viviendas y lo conoce”.

“El plan se fue atrasando no por una cuestión que no se vaya a hacer, al contrario siempre que hemos comprometido la palabra la hemos cumplido quizás los tiempos no sean los correctos, hoy hay 81 viviendas al día que se la vamos a construir en corto plazo, por eso pedimos la prorroga, los recursos están, quizás hubo un error en la planificación cuando se aprobó la primer ordenanza de los plazos podrían haber sido 15 años”.

Agregó “al día de hoy los adherentes que están al día y los que pagaron desde el primer día las bolsas del cemento llevan 2.200 pagas y el plan cuesta 4.250 sumado al valor del lote que se transforma de metros de pavimento a valor bolsa de cemento, hablamos de una casa que vale aproximadamente cerca de 6.000 bolsas de lo que se ha pagado un 33%”.

“No queremos que se confunda a la gente, estamos haciendo todo el esfuerzo posible, vamos a ir avanzando despacito. En estos años hay un 40% de morosidad es lo que perjudica el plan. Que pudo haber un error de calculo con la ordenanza inicial de terminarla en 13 años, puede haber pasado”.

“Que las casas las vamos a hacer, las vamos a hacer, y que no les crean a los que estuvieron 8 años conmigo, 8 años en el gobierno, 4 años de oposición y que quieren mentirle a la gente o tratar de engañar a la gente porque no es una persona creíble”.