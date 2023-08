Graves daños en una vivienda que se incendió por la noche en Arroyito

En la noche del lunes 21 pasadas las 23:45 hs. se produjo un incendio en una vivienda en nuestra ciudad, al que acudieron integrantes del cuerpo activo de Bomberos de Arroyito que lograron sofocar el incendio, luego de un duro trabajo.

Al lugar acudieron tres dotaciones, primera dotación de ataque a cargo del Sgto. BV Sosa Federico y luego Móvil 26 y 24 a cargo de la jefatura de Cuerpo Activo, Of. Sub Insp. BV Cabrera Arnaldo y of. Ayte. BV Carnevale Carlos.

Incendio en vivienda en Arroyito Foto: Prensa Bomberos Arroyito

Al llegar al domicilio, se observa gran cantidad de humo saliendo de la estructura con un incendio confinado, se procede al emplazado de líneas y luego a realizar ingreso de dos grupos: búsqueda/rescate y extinción.

Incendio en vivienda en Arroyito Foto: Prensa Bomberos Arroyito

Afortunadamente la búsqueda primaria no arroja resultados, y se avisa por parte de vecinos y allegados que todas las personas habían podido salir por sus medios. El Servicio de Emergencias logra trasladar a los habitantes al Hospital Carlos Rodríguez.

Se procede a la extinción y enfriamiento del incendio que afectó una habitación que funcionaba como depósito, y se extendió al garage de la vivienda que cumplía la misma función, con gran cantidad de material combustible. El resto de la estructura se ve afectada por el humo y hollín.