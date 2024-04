Francisco Romero corrió el Pan de Azúcar y se prepara para el desafío del Río Pinto

El joven y talentoso ciclista de nuestra ciudad Francisco Romero sigue creciendo en lo deportivo y su rendimiento en cada una de las exigentes competencias en las que participa. No hace falta aclarar que Romero tiene no solo proyección provincial si no también nacional ya que tanto el Rally MTB en el Pan de Azúcar como “el Pinto” son dos eventos ciclísticos que alberga a deportista de Córdoba y la Argentina, en el caso de la última; es una de las más importantes en Sudamerica.

Francisco obtuvo un meritorio quinto puesto en Juveniles. La carrera abarcó aproximadamente 54 km a lo largo de caminos de ripio, partiendo desde las calles San Fernando y Neuquén de la localidad de Villa Allende desde las 7:00 hasta las 14:00 horas. El evento fue organizado por Speed-Bike junto a la Municipalidad de Villa Allende donde participaron cerca de 700 competidores. El crédito de “la dulce” debió sobreponerse no solo a los barrosos caminos por las lluvias caídas el día anterior, además a lo inconvenientes mecanismo de su bicicleta.

Francisco Romero joven pedalista de Arroyito Foto: Prensa Romero

Lo que viene no es nada sencillo; es la competencia de ciclismo de montaña más convocante del continente, el “Desafío Río Pinto”, celebrará su 28° Edición el domingo 28 de abril, en La Cumbre. Este año nuevamente contará con el Trail running, que se desarrollará el sábado 27, un día antes de la carrera de mountain bike.

El circuito abarca unos 85 km de recorrido por la serranía cordobesa, con tramos exigentes que incluyen cerca de 1.280 metros de subida acumulada, cruce de arroyos y pedregosos descensos. Una de las novedades para esta edición es que se implementará la distancia de 30 km. Respecto a esto Francisco Romero comentaba “estamos en la última semana de preparación, la semana que vienen descasamos para regenerar las piernas y para llegar bien al Río Pinto con el sueño de lograr un podio” comentaba la joven promesa del deporte local.