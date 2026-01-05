Fernando Bersano es refuerzo de Estudiantes Rio Cuarto en su vuelta a primera

Luego de que el León de Río Cuarto diera el batacazo y ascendiera a Primera División, el objetivo es reforzarse con vistas a tener un buen torneo y mantenerse en la élite del futbol argentino.

Estudiantes de Río Cuarto continúa la preparación de su regreso a Primera de manera activa en el mercado de pases. Tras presentar a Nicolás Morro y Ezequiel Forclaz como primeras incorporaciones, anunció tres fichajes en la línea defensiva.

Fernando Bersano Asociación Deportivo Tarma

Con pasado en Talleres Fernando Bersano y Tomás Olmos, ambos formados futbolísticamente en el club de Barrio Jardín, se incorporarán al plantel dirigido por Ivan Delfino. De Alberdi a Río Cuarto sin escalas se suma Tobías Ostchega.

El deportista de Arroyito llega como agente libre y firmó contrato por un año. La pasada temporada disputó 30 partidos en el Tarma de Perú, equipo con participación en la Copa Sudamericana. Además, anotó un gol y repartió cuatro asistencias.

El lateral izquierdo que destaca por su velocidad y agilidad con la pelota al pie, jugó once partidos en Talleres entre 2019 y 2020. En el fútbol local, también vistió las camisetas de Villa Dálmine, Deportivo Morón y Gimnasia de Mendoza.