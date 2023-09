Elizabeth Noriega de Arroyito es Nadadora Paralímpica Argentina, lanzó una campaña para poder adquirir su silla de ruedas motorizada

Eli es una de las abanderadas de nuestro deporte, es la única atleta de la ciudad que participó en dos mundiales, un Juego Paralímpico y va por su segundo Parapamericano. Tuvo que sacar un préstamo para comprar esta silla de ruedas que no solo le es necesaria para mejorar su rendimiento deportivo, también para mejorar su calidad de vida. Las donaciones se pueden realizar en al Alias de mercadopago: silla.motorizada.eli y la titular es Ana Elizabeth Noriega. El costo que ya afrentó Elizabeth es de $ 1.500.000.

Un cantante popular alguna vez escribió “en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos de todos contra todos” exponiendo las miserias de un mundo y una sociedad cada vez más individualista y ávida de intereses que no van más allá de lo monetario, esta; es una buena oportunidad para empatizar y colaborar con alguien que representa al país y a la “Ciudad de los Caramelos por el Mundo”.

Elizabeth Noriega Natación Adaptada Arroyito Foto: Prensa Noriega

Es real también que no debería ser tarea de la gente común, por darle algún nombre, el que Noriega pueda cubrir este tipo de necesidades y tenga a su alcance una solución al “desafío” (por no decir problema) desde lo económico y además reiterando que este elemento es fundamental para mejorar su calidad de vida., son las áreas correspondientes al estado Nacional, Provincial y Municipal las que deben y pueden facilitarle las cosas; más aun teniendo conocimiento de la situación. No hace falta aclarar que es el trabajo de los funcionarios públicos a cargo de estos estamentos estatales cumplir con lo antes mencionado sin dejar de resaltar y para no caer en un paradigma que roce una actitud déspota; señalando su obligación.

Otro dato no menor es que Eli Noriega logró su segunda marca A para los Juegos Paralímpicos de París hace unas semanas atrás en la prueba 100 metros libre S5 con un tiempo de 1.32.01, esta marca se suma a la ya obtenida en los 200 metros libre S5 con un tiempo de 3.19.91 anteriormente. En la actualidad su meta son los VII Juegos Parapanamericanos se llevarán a cabo en la ciudad de Santiago, Chile. Estos juegos se realizarán entre el 17 y el 26 de noviembre de 2023, después de haber culminado los Juegos Panamericanos de 2023 y una vez más Noriega no sólo representará al país, buscará cerrar su participación en varias pruebas para París el año entrante.