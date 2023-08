El Municipio de Arroyito sorteó 24 viviendas del Plan Casa Social y entregó 10 del Plan Casa

Durante la tarde del jueves 24 de agosto, el Municipio de Arroyito con el intendente Gustavo Benedetti y parte del Ejecutivo Municipal, llevaron a cabo el acto oficial donde fueron sorteadas 24 viviendas del Plan Casa Social y además entregadas 10 del Plan Casa.

Entrega de viviendas Arroyito Foto: Prensa Municipal

Ante escribana pública, se procedió al sorteo y posterior entrega de la unidades en un momento donde se vivieron situaciones emocionantes para aquellos que tuvieron la suerte de salir beneficiados como para aquellos que esperaban las llaves de su domicilio.

La Directora de Viviendas Ruth Ferace comentó “sumando todas las soluciones habitacionales, hace que nuestro municipio se posicione dentro de los primeros de toda la Provincia de Córdoba en cantidad de viviendas ejecutadas”.” Y sin lugar a dudas a nuestro Intendente Gustavo que para cuando termine su cuarto mandato se convertirá en el Intendente que más viviendas haya construido en toda la historia de la Municipalidad”.

Posteriormente Benedetti dijo “realmente es un orgullo y es algo que no se puede medir en palabras la alegría y la satisfacción de ver a la gente feliz y que la continuidad de este plan se va a seguir sosteniendo. Arroyito no se detiene y no podemos permitir que el crecimiento no vaya acompañando al desarrollo y a la producción, por eso la vivienda es clave para que la gente se quede a vivir en nuestra ciudad”.