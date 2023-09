El Dj de Arroyito Juan Bergonzo, se presenta en la noche de Kapanga en San Francisco

Durante la tarde del domingo 17 de Septiembre, desde las 17 hs. en el Complejo Ibiza en San Francisco, “Kapanga” presentará “A 25 años de la realidad” con todo el show que nos tiene acostumbrados el Mono, y quien hará de telonero antes y después del show es el Dj de Arroyito, Juan Bergonzo.

Ante tal experiencia Vía Arroyito pudo dialogar con él, que decía “hace 30 años que empecé a jugar con la música para la gente, la música viene conmigo desde siempre, pero a seleccionar canciones hace 30 años fue en el 93 cuando abre Fax Disco siendo parte como espectador”, cabe destacar que en el lugar donde comienza a funcionar el boliche estaba el Cine General San Martín propiedad del abuelo de Juan.

Juan Bergonzo DJ de Arroyito se presenta en San Francisco Foto: Facebook Personal

En ese momento Bergonzo tenía 13 años y sucedían cosas que lo relacionaban directamente a la música y a los boliches, Fax Disco, su casa estaba al lado de lo que fue Stadio, y finalmente hoy es el propietario de Fm La Mega 97.5, la música estuvo siempre en el camino que ha forjado en su vida.

Continúa Juan, “supongo que de ahí viene el hobby que después se hizo profesión, no tengo muchas explicaciones sobre eso. Hoy me toca estar en este festival como he estado en otros, y es algo que me marcó ya que cuando comencé a ver bandas en vivo, me encantó, fue a los 23 años, me pasó en el último tiempo, ir a ver bandas y encontrarme entre dos bandas o antes de las bandas tocaban DJ´s y grosos”.

“Me pasó que fui a ver a Casa Babylon que tocaban The Skatalites y tocaba el Fede Flores que para mi es uno de los mejores de Córdoba, que tiene una técnica maravillosa, eso me flasheo mucho, es tremendo, es nuevo que los Dj´s toquen antes que los artistas. Allí me contacté con el propietario del boliche y como habíamos hechos algunas producciones con la Radio (FM Mega) le pedí que si tenía alguna fecha me tuviera en cuenta, y fue así que me dio la chance y me fue muy bien artísticamente. Una vez pasó que tocaron los Que Te Pasa Squash y Kameleba y para mi fue el bautismo en esto de poner música para las bandas”.

“Nunca paré desde que comencé hace 30 años, por ahí no puse para gente pero puse música en la radio en sets. Lo hago para mí y para mis hijos, nunca lo dejo de hacer. Y ahora aparecen los chicos de Circo Beat a la radio para promocionar los eventos, comienzo a editarles el audio de las promos y de ahí con el mismo sistema de Casa Babylon jaja! (se ríe) le digo Guido cuando tengas una fecha teneme en cuenta y ahí fue que un dia me dijo vení a poner música y le dije puedo poner antes y después para que aquellos que quieran se queden, y ha dado resultado”.

Juan ha puesto música cuando se han presentado en el show de Guasones, con Cruzando el Charco, con Nonpalidece y ahora el domingo estará con Kapanga. Agrega “esto de estar con esas bandas lo pegué, ligué, y dije si el Universo me lo plantea así será, y estuvo siempre muy lindo dependiendo la banda que toca selecciono la música que va. Voy viendo cual es la banda y ahi armo el set de lo que va a sonar”.