El Club Sportivo 24 de Septiembre llegó a los 3000 asociados a la Institución

El club del Barrio de La Villa estuvo de cumpleaños el pasado domingo, dicha institución, centro deportivo y más aún inconmensurable lugar de reunión social y de contención para niños, antecedentes y adultos comenzó organizando reuniones danzantes en su sede y pista de baile. También su balneario fue un lugar de referencia en nuestra ciudad y la región por lo antes citado en sus años de apogeo, nombrar su cancha, apodada “El fortín de la ribera” que si bien está en Barrio Ciancia, es donde late el corazón del Barrio al igual que en su sede. El Club celebró sus 64 años con un evento cultural y deportivo este domingo.

Club Sportivo 24 de Septiembre Arroyito Foto: Vía Arroyito

La mejor noticia para este nuevo aniversario del rojo definitivamente fue la que se conoció por estas horas entorno a que el club cuenta por estos días o mejor expresado llegó a los 3000 asociados, no es un dato menor; ya que no solo demuestra que el club de un tiempo a esta parte, y luego de que las Comisión Directiva regularizará la situación institucional que se encontraba en un difícil momento jurídico, ha crecido de manera positiva no solo en socios si no también se ha ampliado la cantidad de actividades deportivas que allí se practican.

Club Sportivo 24 de Septiembre Arroyito Foto: Vía Arroyito

Desde lo económico también es una buena noticia ya que gran parte del presupuesto que maneja cualquier institución deportiva de cualquier ambiente; profesional o amateur casi el 70 % o más de los ingresos es generada por la cuota societaria. Luego viene el resto de los aportes desde el ámbito privado, sponsoreo, etc. Por lo menos así debería ser. José Angeli; presidente de el Sportivo 24 declaraba en las redes sociales del club “Queremos que este club lo sientan como su segunda casa, que lo hagan suyo” haciendo referencia a este progreso más que importante.