Luego de lo que fue el parate del fin de semana pasado debido a varios eventos de gran convocatoria de público en la región que requerían del servicio de adicionales de la Policía de Córdoba, es que no se programó actividad por parte de la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Este domingo las 5 zonas volverán “al ruedo”. En Arroyito el Cultural recibe al Club Atlético Santa Rosa a las 14 y 16. El 24 adelanta el sábado enfrenando en Río Primero a Rivadavia en el horario de 17 y 19.

Ambos partidos pueden empezar a definir la suerte de los equipos de nuestra ciudad en el Torneo Apertura de la Zona Oeste. Lo mismo pasa con el gran encuentro en La Tordilla disputarán Pueblos Unidos y el líder Belgrano de Río Primero. Los celestes mandan con 17, 12 puntos tienen Rivadavia y el CAPU, el Club Atlético Santa Rosa acumula 9 puntos, más atrás vienen el Cultural y el 24 con 8, y cierra Sarmiento con 7 unidades en la clasificación.

En las últimas horas y tras la publicación del acta del Tribunal de Disciplina de la Liga Regional se conoció de la amonestación al Club Sportivo 24 Septiembre por disturbios finalizo el partido con el Club Sarmiento de Santiago Temple el domingo 8 de Mayo.

Futbol Sportivo 24 Arroyito Foto: Julio Gómez

Llama la atención la inmediatez (la rapidez) con la que actuó el tribunal en este tema; cuando todavía (y quizá ni la Liga ni el Tribunal Disciplina nunca se expidan al respecto) no solo no ha publicado cuál es la sanción sobre el futbolista de Belgrano de Río Primero que estuvo mal incluido ante el club de la Ribera (nunca fue publicada una sanción ni suspensión públicamente), tampoco se actuaría de oficio por parte de la entidad futbolera como ha pasado en otras oportunidades. Mucho menos habría sanción al equipo de Río Primero que aquella tarde “casualmente” no contaba con su goleador (Fabio Pacheco) para jugar tan importante partido.

La casa del fútbol solo tomo la nota que la institución señalando sobre cual seria la irregularidad reglamentaria o mejor dicho antirreglamentaria. Además la casa del fútbol del este cordobés nunca se percató ni chequeó que el “9″ de Belgrano en aquel partido válido por la fecha 7 del certamen no estaba habilitado para jugar.