Diego Favot, el único periodista argentino que cubrió el Mundial de Atletismo 2023 en Budapest

Por estas horas llegó a su fin una edición más del Mundial de Atletismo, en este caso la del 2023 y en Budapest, Hungría, y hasta allí viajaron los atletas argentinos en una delegación que representó a nuestro país, y acompañados por el único periodista argentino acreditado que es oriundo de San Francisco y que vivió en Arroyito, Diego Favot.

Diego Favot Periodista Argentino en el Mundial de Budapest Foto: Facebook Personal

Diego actualmente está al frente del mini básquet femenino en el Club San Isidro y estuvo un tiempo a cargo del básquet del Deportivo y Cultural Arroyito, en diálogo en la Mañana Xpress de Canal 3, Favot comentaba “yo he hecho coberturas en Juegos Panamericanos, y si bien soy especialista en basquet he cubierto mucho de atletismo porque me gusta mucho, fue varias veces a ver atletismo”.

“En el evento fui el único periodista argentino acreditado, poca gente de América, gracias a las coberturas anteriores he logrado acreditarme. Me costó tomar la decisión de comprar el pasaje, pero lo compre y dos días antes compre alojamiento, en un Hostel”.

Respecto al desempeño de los atletas de nuestro país comentaba “compitieron 9 atletas argentinos, una sola mujer Fedra Luna Sambran que está surgiendo, no les ha ido bien a los atletas, ninguno paso a semifinales ni a la ronda siguiente, salvo alguna que otra prueba, han registrado marcas por debajo de lo que venían teniendo”.

“No les ha ido bien a los chicos, si bien las condiciones ellos han venido y han entrenado pero han tenido ciertas cosas que los lleva a remar en dulce de leche, pero están mejor que antes obvio. Lo único tremendo fue el calor, hizo mucho calor con sensación térmica de 40, imaginate para los que están en la pista”.

“Lo particular fue el Palco de Prensa, para que veas como nos consideran, había todos pupitres y primero están los europeos, luego de los norteamericanos, después vienen los africanos, los asiáticos y al final los americanos que estábamos casi en el techo del palco”.

