Con Daniel Mancini como titular en el Panathinaikos el clásico de Grecia terminó 0 a 0 y con escándalo

El Nano Mancini estuvo entre los once iniciales y jugo todo el partido del “Derby Helénico” el pasado domingo en el estadio Olympiakos para su equipo el Panathinaikos. El juego valido por la fecha 24 de la Súper Liga de Grecia termino en un escándalo ya que sobre el cierre del encuentro a instancias del VAR el juez del partido le anuló un gol a los locales, amplios dominadores de la liga en los últimos 4 años, en el minuto 89 que hubiera sido el del triunfo . Esto genero la reacción del presidente del club Vangelis Marinakis que ingresó al campo con su intimidante figura a increpar al luso por la decisión. Antes había expulsado a unos de centrales del local.

Daniel Mancini Panathinaikos de Grecia Foto: Prensa Mundial

En lo que refiere a lo futbolístico el Olympiakos no contó con su figura estelar; James Rodríguez, el ‘10′ no fue tenido en cuenta por el técnico Michel González para el compromiso debido a que no pudo terminar la última práctica del equipo y pese a que estuvo dentro de la convocatoria para el juego, su baja solo se dio conocer cuando se informó la alineación del club para el importante compromiso.

Mancini hizo un muy buen partido, se mostró activo y siempre estuvo en contacto con el balón, “lo hizo casi como enganche” y piso el área rival en varias oportunidades, además pudo concretar dos oportunidades claras para su escuadra que la paso mal en el trascurso del encuentro ya que el local tenía la obligación de ganar y no solo generó más situaciones de gol sino que fue el dominador del juego.

En torno esto la institución publicó en sus redes “Agradecemos a la afición del Olympiakos por la forma en que reaccionó ante otro flagrante robo en un partido de nuestro equipo. ¡Los árbitros en el campo y del VAR que controlan las fases del encuentro para favorecer a nuestros oponentes! Fueras de juego inexistentes, faltas que no existían, tarjetas...”, decía el comunicado que también agregaba “La próxima vez encontrarán otra cosa” Ahora toda Grecia sabe lo que pasó. Seguiremos todos juntos con una sonrisa amarga, dándolo todo hasta el último partido: ¡Nuestros jugadores, nuestra afición! ¡Somos Olympiakos y somos ganadores natos! Este campeonato es uno de los más corruptos y depravados de todos los tiempos y todos lo saben, excepto quizás el gobierno griego”.

El Panathinaikos de Mancini es el líder del torneo con 55 puntos, segundo viene el AEK con 53 unidades y que además jugará en la próxima fecha ante el rival del equipo del equipo de Daniel en el clásico el próximo domingo. Panathinaikos juega el próximo lunes desde las 14:30 hora argentina ante Panetolikos.