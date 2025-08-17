Claudio Menzi y José María Rodríguez con Nissan March ganaron el Rally Regional de Arroyito

En una jornada llena de sensaciones y de escenarios cambiantes se llevó a cabo la edición 2025 del Rally Regional en Arroyito, donde el experimentado Claudio Menzi navegado por José María Rodríguez con un Nissan March ganaron en la General y en la categoría RC5 con un tiempo de 00:41:24.84.

Además, fueron muchos los representantes de Arroyito, pero 2 parejas lograron ganar en su categoría. Jonatan Sachetto y Favio Brune con un Vw Gol ganaron la categoría A1 con un tiempo de 46:03.95 y Jorge y Emanuel Chiavarini se llevaron la N7 con un tiempo de 50:50.17.

Rally Arroyito 2025 - Lucas Botto

También de nuestra participaron en la A1 Gabutti Gerardo / Gonzalez Walter que se ubicaron 2°, Mondino Víctor / Mondino Matías en 3° lugar, y Zilli Uriel / Zilli Matías en el 4°.

En la N1 Kap Emiliano / Kap Lautaro se ubicaron 5°, en la N3 Ferreyra Cesar / Sanchez Gustavo quedaron 8°, y de La Tordilla Signorile Paulo / Cerutti Gabriel se ubicaron 2° en la RC6.

Por categoría los ganadores fueron: en la N4 Max Groppo Arturo / Mauri Carlos, en la UTV Guareschi Santino / Guareschi Marcos, en F Libre López Franco / Beeuwsaert Ana Paula, en la A1 Sachetto Jonatan / Favio Brune, en la RC5 Menzi Claudio / Rodriguez Jose Maria, en la N1 8v Gennaro Walter / Rivera Lucia, en la N1 16v Sabbatini Luciano / Falistocco Pablo, en la RC6 Fontana Miguel / Castro Juan Manuel, en la N3 Paisa Juan / Gonzalez Ana, en la N2 Barrionuevo Daniel y en la N7 Chiavarini Jorge y Emanuel.