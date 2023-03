Cacho Buenaventura se sumó a la búsqueda de Antonio, el perrito extraviado en Arroyito

Hace una semana, el domingo 19 de marzo se extravió Antonio, un perrito de 7 años de raza Pug, que salió de su casa y no lo volvieron a ver. Antonio ha trascendido las redes sociales, ha llegado a los medios de comunicación y para ayudar a la causa y traerlo de vuelta, el humorista Cacho Buenaventura se suma a la causa.

La historia la cuenta Julieta Ludueña, la dueña de Antonio, quien sumida en una profunda tristeza hacía un pedido por medio de las redes para quien en estos momentos tenga al perro “este video va, para el que tiene mi perro, si vos lo levantaste no me importa cuando ni como, ni porque no me importa, todos podemos hacer algo sin pensar, no me importa no te voy a juzgar”.

Antonio se extravió y Julieta Ludueña su dueña ofrece recompensa Foto: Facebook Personal

Y agrega “llamame y decime donde esta Antonio, yo voy y lo busco, nada más, es lo único que me importa, que mi perro este en mi casa conmigo, por favor, por favor, el que lo tenga que me lo devuelva, por favor”.

Cabe destacar que Julieta Ludueña ofrece una recompensa de $60.000 para quien devuelva a Antonio, quien tiene una enfermedad y está bajo tratamiento.

En una publicación en sus redes Juli agregaba “Hace 8 días no recibe sus gotas que le lubrican los ojos, ni su medicación, es la primera vez en la vida que estamos tanto tiempo separados, dudo que esté comiendo, Antonio se está enfermando si es que ya no lo está”.