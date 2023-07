Augusto Schott se desvinculó de Colón de Santa Fe y ya entrena en Talleres dueño de su ficha

El defensor de 23 años que venía siendo de la consideración de Néstor Gorosito, se despidió de Colón en los últimos días para regresar al club dueño de su pase. El conjunto cordobés habría hecho uso de una repesca para volver a contar con el lateral. Si bien el presidente de Talleres Andrés Fassi declaró que no se hizo uso de ninguna cláusula para recuperar al jugador que se vestía de rojinegro. Desde el equipo santafesino aseguran que se pagaron 50.000 dólares por parte del club de Barrio Jardín.

Nahuel Tenaglia y Augusto Schott se entrenaron este lunes en Talleres. (@la1913com). Foto: Prensa

El técnico Sabalero Néstor Gorosito lo tenía en cuenta y se había ganado la titularidad en los últimos, vale decir que Augusto debió lidiar con una lesión que a su llegada al “negro” no le permitió tener continuidad. Respecto a la salida del futbolista que se inició en el Centro Vecinal San Miguel y el Cultural Arroyito Pipo dijo lo siguiente “Tenía entendido que Schott no iba a salir, pero no sabía que tenía esta cláusula.”

Desde Talleres sostienen que el contrato del Schott con Colón había finalizado y analizan una propuesta de un club de Chile a la que desde la institución la calificaron como importante. En los próximos días se definiría el futuro de Augusto que debutó en Talleres y paso por Platense antes de sumarse a Colón. También integró la Selección Argentina Sub -20 en los Juegos Odesur de 2018 de Cochabamba en Bolivia.