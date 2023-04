Arroyito estuvo presente en los Martin Fierro Digital, con Sebas Colazo y Angel Pizzi “El Angelito”

En la era digital donde las diferentes plataformas concentran a miles de figuras y a miles de seguidores, el Martín Fierro Digital tuvo presencia de Arroyito, de la mano de Sebas Colazo (sebascolazo) y de Angel Pizzi “El Angelito” (elangelito_ok).

En la noche del sábado 1 de abril en Neuquén se llevó a cabo la entrega de los premios edición 2023 destinado a premiar al más variado universo de las redes sociales, donde se puede encontrar la más amplia gama de personalidades y desconocidos que presentan sus contenidos.

Sebas Colazo contenido en Tik Tok Foto: Instagram Personal

En el caso de Sebas Colazo participó del premio a “contenido de entretenimiento en Tik Tok” junto a Renata Blasevich, Sebas Colazo, Martín Dardik y Sebi Manzoni, donde la ganadora fue Martu Morales.

Angel Pizzi "El Angelito" en Youtube Foto: Instagram Personal

Por el lado de Angel Pizzi con su canal “El Angelito”, en “Mejor contenido de entretenimiento YouTube”, junto a Marti Benza, Coffe Tv y Benja Calero dónde la ganadora fue Bendita Previa – Conducción Franco Casella.

Vía Arroyito dialogaba con Sebas y comentaba sobre la nominación “la nominación viene a premiar un poco todo el contenido de humor que hago en mi perfil con mis diferentes personajes, estoy en la categoría “contenido de entretenimiento en tiktok”, junto a grandes amigos de las redes como Renata Blasevich y Sebi Manzoni o Matu Morales que también su contenido es variado”.

Sebas Colazo contenido en Tik Tok Foto: Instagram Personal

Sobre el momento en que llega este premio, agregó “en un momento hermoso, después de un año 2022 finalizando uno de los proyectos que me catapultó a llegar un pasito más arriba que fue Super Super en Canal 9, este 2023 voy dejando que me sorprenda y de verdad que lo hace muy bien, yo de chico siempre soñé con estar en los Martin Fierro, jugaba a eso, a estar nominado a ver que look me pondría, seguir la alfombra roja y yo se está haciendo realidad. Son convencido que los sueños se cumplen hay que perseguirlos. Estoy en un momento de cambios y de nuevas experiencias tanto en lo personal como en lo laboral, hace algunas semanas pude debutar como panelista rotativo en la tarde del nueve así que también me verán ahí. Y con mis redes como siempre generando nuevas ideas y pensado algunos nuevos personajes”.

Con respecto al teatro, oportunidad que se le presenta a Sebas decía “parte de estos nuevos desafíos y sorpresas de este año es el Teatro, me lo pedían mucho yo tenía muchas ganas y se está dando, ya arrancamos los ensayos con todo el equipo de Microescena, con la dirección de Hernán Luna y un gran elenco. Estrenamos el sábado 6 de Mayo en el Teatro Border a las 22:30 hs, con una obra realmente para divertirse comparto escena con Caro Ibarra, Silvina Yerone y Paula Palmetta. Es un gran honor que me hayan tenido en cuenta para sumarme al grupo son todos increíbles que completan el elenco, Bauti Sardi, Simo Rosell, Dani Fernández, Eze Abeijon. No puedo contar mucho pero voy a estar haciendo de mi personaje de “la cajera” pero esta vez la van a ver en modo hija, es muy divertido, nos reímos muchos haciéndolo y eso les va a llegar cuando nos vengan a ver”.

Sebas Colazo contenido en Tik Tok Foto: Instagram personal

Finalmente agrega sobre su experiencia de llegar a la TV de Buenos Aires, “La experiencia en televisión fue un sueño más cumplido, con Jose Maria tenemos algo que nos une con el humor y el hacer reír que no se encuentra tan fácil, y con él fue natural nos llevamos bien desde el día uno que me lo presentaron y super que iba a trabajar con el. Siempre lo digo, es una de las personas mas generosas y buenas que conocí en este ambiente. El otro día para su cumpleaños estuvimos hablando y dijimos que este año tenemos ganas de hacer algo juntos en televisión y si se da voy a estar ahí, yo amo la televisión y si es con José mucho mejor él también está enfocado en esta primera parte del año en el teatro con Matilda el musical así que vamos a estar ahí para apoyarlo”.