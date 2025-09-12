Vía Arroyito

5° puesto para Fausto Arnaudo en las pruebas libres en el Åsum Ring de Kristianstad

Está presente en el Mundial en Suecia del 11 al 14 de septiembre.

12 de septiembre de 2025,

5° puesto para Fausto Arnaudo en las pruebas libres en el Åsum Ring de Kristianstad
Del 11 al 14 de septiembre en Kristianstad, Suecia, se disputa el Mundial de Karting FIA 2025, donde Arroyito y Argentina estarán representados por Fausto Arnaudo en la categoría OK.

Arnaudo que estará bajo la escudería española DPK Racing, en las pruebas libres del jueves logró un buen 5° puesto.

Fausto comentó a Curva 1, “Las primeras 2 tandas con lluvia fueron para ablande de motores. La tercera quedé 5° y en la siguiente 8°, probando otro impulsor. En la última tanda veníamos primeros luego de 3 vueltas e ingresamos a cambiar gomas y probar relación. No se pudo mejorar y quedé 14°, pero nos sentimos muy bien, firmes".

Debe clasificar y correr los primeros heats de su primer Mundial de Karting FIA. Además de Fausto estarán representando a Argentina, Martín Bertolaccini y Máximo Toviggino.

Cabe destacar que es la competencia más importante de la disciplina, tomada como un trampolín para categorías de primer nivel.

