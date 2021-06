En un hilo de Twitter, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, apuntó contra la oposición y acusó al expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, de querer “obstaculizar la llegada de vacunas” al país.

//Mirá también: Diputados: Pfizer desmintió un pedido de coimas y advirtió que el Gobierno debe modificar la ley para llegar a un acuerdo

Además, consideró “triste” que ambos dirigentes “trabajen abiertamente contra la esperanza y la vida de los argentinos y las argentinas” que quieren “superar la pandemia” de coronavirus.

Los dichos de De Pedro se dieron después de que el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, se presentara ante la Cámara de Diputados, donde aseguró no haber recibido pedidos de “pagos indebidos o exigencias de intermediarios”.

A modo de ejemplo, el ministro recordó que los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) “denunciaron coimas e irregularidades en las negociaciones con Pfizer” y, aunque fue “mentira”, “embarraron la negociación”.

Tuit de Eduardo "Wado" De Pedro Captura Twitter

“El laboratorio desmintió hoy en el Congreso que se hayan pedido pagos indebidos o intermediarios en las gestiones del Gobierno para adquirir esas vacunas. Llegaron a denunciar penalmente a Alberto Fernández por ‘envenenamiento’ a partir de la negociación para adquirir la Sputnik V. Hoy está demostrado que es una de las vacunas más eficaces del mundo”, agregó Wado.

Y siguió: “Dijeron que el Gobierno había rechazado la entrega de vacunas Pfizer como parte de la distribución de dosis del sistema Covax”, lo que también fue desmentido “por el director del fondo Covax mediante una carta a la ministra Carla Vizzotti”.

“Lo único que consiguieron fue complicar más la llegada de las vacunas al país. No hay vacuna que les venga bien, no hay contrato que les venga bien, no hay laboratorio que les venga bien. Su meta es complicar y demorar la llegada de vacunas al país. Nuestra prioridad es cuidar la salud y la vida de las y los argentinos. Vacunas, vacunas y más vacunas”, cerró.

La respuesta de Pato

Los encendidos tuits de De Pedro, que alcanzaron alrededor de 5000 likes, provocaron la respuesta de la propia Patricia Bullrich, que por la misma vía, lanzó: “¿De qué habla, ministro Wado de Pedro? ¿De lo que ustedes hicieron?”.

Tuit de Patricia Bullrich Captura Twitter

“Nosotros venimos luchando para que traigan todas las vacunas disponibles, por eso pedimos explicaciones por las que no trajeron. Son millones de vacunas que no compraron. Explíquelo, no ponga la culpa afuera”, agregó la titular del Pro.

//Mirá también: Cumbre de Juntos por el Cambio: todos quieren ir a las PASO

La respuesta de Mauricio Macri quedó pendiente, y el expresidente no hizo ninguna referencia a las acusaciones del ministro del Interior. De hecho, Macri tampoco participó de la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio que se realizó el martes.