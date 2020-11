La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes una marca de miel de abejas, una marca de miel vegana y una de bebida prebiótica, por diversas irregularidades. La decisión fue oficializada por el organismo mediante tres disposiciones en el Boletín Oficial.

Se trata de los siguientes productos: “Miel Vegana, marca Ocho Vientos, Comida Vegana, Producto 100% vegano, Hecho en una casita argentina”, “Miel de abejas, marca El Chaja, Sólida, Producto de Exportación” y “Bebida fermentada de bajo contenido alcohólico a base de azúcar - Bebida Probiótica Fermentada - marca Sr. Kefir”, que se presenta en varios sabores.

La ANMAT prohibió la comercialización en toda la Argentina y en las plataformas de venta en línea y digitales del producto “Miel Vegana, marca Ocho Vientos” tras la denuncia de un consumidor, se analizó los ingredientes del producto denunciado y concluyó que “no se trata de miel”. Además, el producto carece “de autorización de establecimiento y de producto”, por lo que no pueden rastrearse sus condiciones de elaboración.

En segundo lugar, el alimento “Miel de abejas, marca El Chaja, Sólida, RNE N° 22000157, RNPA N° 22000508, Producto de Exportación” fue prohibido ya que la Administración detectó que los números de registro de producto y de establecimiento utilizados en la etiqueta no existen en los listados oficiales y no se encontraron comprobantes de exportación.

Y por último, la “Bebida fermentada de bajo contenido alcohólico a base de azúcar - Bebida Probiótica Fermentada - marca Sr. Kefir”, ya que el rotulado no contenía la información obligatoria que permita detectar su origen. La descripción brindada en la etiqueta no corresponde con ningún producto definido por el Código Alimentario Argentino. Por lo que la ANMAT agregó que la bebida no tiene “autorización de establecimiento y de producto”.