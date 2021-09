Ronnie Brunswijk sembró la polémica en el duelo entre su equipo, Inter Moengotapoe, y Olimpia de Honduras, que dirige Pedro Troglio. La Concacaf tuvo que actuar y expulsó a ambos equipos de sus competiciones.

Con la 61 en la espalda y la cinta de capitán, Ronnie Brunswijk saltó a la cancha en Inter Moengotapoe ante el Olimpia de Pedro Troglio. (Captura web). Captura web

El propietario del Inter participó del duelo de la Liga de la Concacaf ante Olimpia y jugó 54 minutos. Si bien nada impidió que el equipo de Troglio se lleve la victoria por 6-0, las imágenes más polémicas aparecieron luego del partido.

Brunswijk repartió dinero y los medios locales apuntaron al vestuario del Olimpia como el destino del envío del vicepresidente de Surinam.

Ronnie Brunswijk tiene en su haber historias cargadas de acusaciones. Ex miembro del ejército de su país, parte esencial de la rebelión contra el dictador Desi Bouterse, gestor de tráfico de drogas y buscado por Interpol. El vicepresidente no terminó en prisión debido a que Surinam no extradita a sus ciudadanos.

“El Comité Disciplinario de Concacaf ha investigado a fondo los hechos que atentan contra la integridad y que son evidenciados por un video que circuló en las redes sociales luego del partido Inter Moengo Tapoe vs CD Olimpia de la Liga Concacaf 2021.

Después de evaluar las acciones en el video y considerar las declaraciones escritas proporcionadas por ambos clubes, el Comité ha determinado que ocurrieron graves infracciones de integridad después del partido.

Como consecuencia de estas violaciones, ambos clubes han sido descalificados y removidos de la Liga Concacaf de este año con efecto inmediato. Además, el Comité ha dictaminado que el Sr. Ronnie Brunswijk tiene prohibido participar en competencias de Concacaf en cualquier capacidad por tres años.

Concacaf continúa investigando este asunto y a otras posibles personas involucradas, y se reserva el derecho de remitir cualquier evidencia adicional a su Comité Disciplinario”.