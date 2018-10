Ya pasaron 18 años del terrible accidente que terminó con la vida del Potro cordobés, pero la polémica familiar sigue más vigente que nunca. Patricia Pacheco, expareja de Rodrigo Bueno y mamá de su único hijo, Ramiro, habló sobre las adicciones del artista y se defendió de las acusaciones de Ulises Bueno, que dijo que ella consumía cocaína a la par del cantante.

“Si digo quién le vendía cocaína a Rodrigo, termino muerta”, sentenció la mujer dejando en evidencia que se trata de alguien conocido y poderoso. En diálogo con Moria Casán, Pacheco aseguró: “El gran problema de Rodrigo era la cocaína”.

“Me dolió que solo Rodrigo sale como consumidor, y su pareja no. En eso tampoco estuve de acuerdo, cuando creo que era mutuo”, había criticado Ulises Bueno sobre el filme que protagonizaron Rodrigo Romero, Jimena Barón y Florencia Peña.

Patricia Pacheco junto a Rodrigo Bueno y Ramiro, el único hijo reconocido por el cantante.

En respuesta a esto, Pacheco propuso: “Si vamos a hablar sinceramente, está demostrado en la película que alguien se lo pone“. Y disparó: “Hablemos de quién se lo pone, de dónde sale todo eso, porque Rodrigo terminó como terminó. Se trata de que Rodrigo terminó así por algo, y ese algo se llama cocaína. ¿Y quien la manejaba en ese entonces? ¿De dónde salía? Vamos”.

Sobre su relación con las drogas, Pacheco reconoció: “Yo fumé con Rodrigo, pero siempre estuve afuera del consumo de cocaína. Y luché para sacar a mi hijo de todo eso. Yo no aguantaba más. No me daba la cabeza para nada más”.

Moria aprovechó para preguntarle por Carmen Barbieri, quien siempre fue muy crítica con ella, y la mamá de Ramiro respondió: “Ella tenía deseos sexuales con Rodrigo, por eso me odia tanto”.

Sobre la polémica familiar que se armó en torno al estreno de la película El Potro, lo mejor del amor, la mujer aseguró que ellos nunca lucraron con la vida de Rodrigo y que “Ramiro está sufriendo mucho” por las críticas de su abuela y su tío.

Finalmente, habló de la guerra económica que mantiene con la familia Bueno desde que murió el padre de su hijo, la madrugada del 24 de junio del 2000. “El otro problema tiene que ver con la plata y el actuar que ellos tuvieron cuando murió Rodrigo. Ni siquiera habían ido al velatorio y ya habían sacado toda la plata del banco. Y eso es contra Ramiro”, concluyó Pacheco.

En las últimas horas, Ramiro y Ulises usaron su cuenta de Instagram para despedir a su tía “Telu” y expresaron un profundo dolor por su partida.

