Momentos de tensión y violencia se vivieron en la sede de Roca en la Universidad Nacional de Rio Negro. Tras notificar la suspensión de 12 alumnos y el procesamiento a dos docente, un grupo de jóvenes ingresó al edificio y, además de pintar las paredes, realizaron una sentada que fue rechazada por parte de la comunidad educativa.

Los conflictos en la UNRN se vienen gestando hace 65 días con el inicio de la toma del Vicerrectorado de la Sede Alto Valle-Valle Medio, pero durante la jornada del miércoles se notificó la suspensión de los alumnos que participaron y el procesamiento a las hermanas docentes Virginia y Victoria Naffa.

Esto desencadenó en un intento de toma del edificio Valle Fértil. Los alumnos ingresaron y pintaron las paredes de la universidad, luego realizaron una sentada en el ingreso del edificio, en calle Estados Unidos 750, según informa Diario Río Negro.

Allí alumnos, docentes y no docentes, cansado de esta situación, decidieron exigir que se retiraran del lugar pero al ver la postura negativa de los manifestantes las cosas fueron tornándose cada vez más violentas.

En medio de cánticos y aplausos para que levanten la medida de fuerzas el grupo mayoritario logró expulsar a los manifestantes de la institución, pero antes de que esto se concretara se vieron empujones, gritos y golpes.

Ante esta situación, el rector, Juan Carlos Del Bello catalogó de “histórico para la UNRN y para el sistema universitario nacional“, el episodio vivido en en establecimiento “porque es una reacción masiva, de la propia comunidad académica, harta y agotada su paciencia, que logró que este grupo se retirara”.

Además sostuvo, que esa reacción “mejora la imagen de la institución, porque la muestra de pie y demostrando a la sociedad que no tolera a grupos minoritarios, irreflexivos, autoritarios, que son irrespetuosos de la democracia universitaria”.

Al mismo tiempo, remarcó que no encuentran una solución alternativa para solucionar los conflictos ya que por parte de los manifestantes no encuentran predisposición. “Hubo una salida y fue el 30 de octubre, cuando participaron de una asamblea de 200 personas en la que se repasaron todos los temas y les propusimos pasar todo al olvido, sin rencores, sin sanciones“, contó y agregó: “La salida era el desalojo voluntario, pero no la tomaron. Se fueron de la asamblea provocando el encendido de las alarmas del edificio, con la misma actitud de siempre. Por eso se pusieron en marcha los sumarios”.