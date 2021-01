Desde que Romina Malaspina comenzó a conducir el noticiero de Canal 26 generó polémica en varias ocasiones, ya sea por sus looks elegidos o por comentarios que los televidentes consideraron desafortunados. Y para agregarle gotas al vaso, cada día genera más furor en las redes con sus sensuales publicaciones que se llevan más de un piropo.

Esta vez, la modelo compartió cómo pasa el verano a puro trabajo en Buenos Aires, e hizo un sensual baile en bikini desde el balcón de su casa vía historias de Instagram. Movió de espalda las caderas y lució una bikini rosa mega cavada.

Este look dejó al descubierto su cuerpo escultural y sus enormes tatuajes, inclusive el más íntimo que lleva en la parte superior de la pierna izquierda: una rosa roja con hojas verdes en los costados. Fiel a su estilo, es difícil que alguna vez se la vea con un look de entrecasa y relajado. Como cuida mucho su imagen tenía el pelo suelto muy prolijo y hasta se hizo un sombreado “smokey” en los ojos con tonos nudes oscuros. Por su puesto que los labios no quedaron excluidos, y se puso un labial de un color similar.

“Me volví fan de esta canción” escribió junto a video, con el que aprovechó para bailar a la luz del atardecer de Buenos Aires. Por otro lado, también compartió en historias posteriores uno de sus looks del día para el noticiero. Este consistía en una remera blanca lisa con la palabra “blessed” (en inglés, “bendecida”) estampada en negro, más una minifalda rosa claro con tablas.

Romina Malaspina compartió su look del día Instagram/@romimalaspina

Recordemos que hace poco, la polémica que rodeó a la conductora fue cuando analizó los disturbios en Washington y lo comparó con Sudamérica. “Fue muy caótico y muy impensado que pase un hecho así en una de las potencias principales del mundo. Uno ve las imágenes y piensa que puede llegar a ser un país de Sudamérica, pero no, lamentablemente es en los Estados Unidos, y eso es lo que se sufrió en el día de hoy”, expresó, mientras su compañero se mantenía en silencio.

En Twitter, cientos de usuarios se expresaron en contra de lo manifestado por Malaspina, que según ellos no fue un análisis a la altura de la tensa situación, e hicieron énfasis en que la joven no tiene estudios en Periodismo o Comunicación.