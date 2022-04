Mia khalifa abandonó su carrera como actriz para cine para adultos en 2015. Actualmente es una personalidad en las redes sociales y se dedica a ser comentarista deportiva.

Mia Khalifa posó de espaldas con una bikini naranja que no pasó desapercibida.

En esta publicación de la revista Men’s Health, Mia respondió las preguntas más buscadas en Google acerca de las relaciones sexuales, el placer, el funcionamiento de algunos órganos del sistema reproductivo.

“Experta, no oficial, en todas las cosas acerca del sexo y las mujeres”, fue la descripción con la que presentaron a la artista en la revista.

Algunas de las preguntas más buscadas resultaron ser “¿Donde esta el punto G?”,”¿El tamaño importa?“,”¿Cómo saber que estás haciendo algo bien?”, “Cómo hacer que una mujer llegue a un orgasmo”, “¿Cuanto debería durar el sexo?”. Mia las respondió una por una.

¿Cómo hacer que una mujer llegue al orgasmo?

Para Khalifa llegar al orgasmo se da de manera diferente en cada mujer, que algunas prefieren el “juego previo” y otras no y por eso es tan importante jugar, experimentar y si la mujer asume un lugar dominante seguir su ejemplo.

¿El tamaño importa?

“Para mí, el clímax se trata más de lo que siento por una persona, que de lo que está haciendo. No sé si la mayoría de las chicas son así, pero definitivamente diría que no dejes de abrirle la puerta, no te saltes los juegos previos”, fue la observación de Mia, que cree que importa lo que a las personas les gusta y no lo que “debe ser”.

¿Cuánto debería durar el sexo?

Para la actriz el tiempo perfecto es entre 7 y 15 minutos, ya que menos de 7 es un periodo de tiempo muy breve y más de 15 minutos ya resulta cansador.