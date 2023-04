Florencia Peña habló sobre su época como “La Pechocha”: “Estaba naturalizado que alguien viniera y me tocara”

En junio de 2021, Florencia Peña hizo una revelación a través del programa radial Agarrate Catalina sobre lo que vivió durante su época siendo “La Pechocha”.

“Nosotros no sabíamos lo que era el bullying, a mí me gastaban, o pasaba por los recreos y hablaban mal delante de mí, y yo era chica”, empezó Peña con su relató en el programa radial.

Sobre su pasado, Florencia habló sobre los cambios que han empezado a verse en la cultura y en la sociedad, especialmente los relacionados con las mujeres y el respeto hacia sus cuerpos.

Flor peña y su mal recuerdo de cuando era "La Pechocha". Foto: Internet

“Cuando era ‘La Pechocha’, había una distinción por esas tetas que yo tenía, estaba hasta naturalizado que alguien viniera y me tocara las tetas, ahora miro para atrás y digo qué horror”, señaló.

Peña comenzó a interpretar este personaje cuando tenía 17 años, en el marco del programa de comedia “Son de Diez”, producido por ElTrece y transmitido de 1992 a 1995.

"Yo me reconozco como una mujer fuerte y eso a mí no me marcó, pero a otras mujeres sí las marca. Lo bueno de este momento es que pudimos desnaturalizar lo que no estaba bueno que sucediera. Yo de hecho lo tomaba con gracia", aseguró Peña.

Florencia Peña en su juventud. Foto: (/@flor_de_p)

El detalle que no pasó desapercibido sobre su pasado es el relacionado a aquel video íntimo que se filtró hace un tiempo: “Incluso cuando fue lo del video, que no fue hace tantos años, sentía que lo tenía que transformar en humor”.

Flor Peña derritió las redes Foto: Instagram/Flor_de_p

FLOR PEÑA ABANDONÓ DIVAS PLAY: EL MOTIVO

Aunque fue una de las primeras en confiar en Divas Play y recibió cuantiosas ganancias por sus videos, Florencia Peña anunció que ya no formará parte del menú de la plataforma de contenidos para adultos.

La actriz declaró que su curiosidad la llevó a explorar ese espacio. “Me gusta explorar y eso fue para mí Divas Play. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada”, les dijo a sus fans cuando les contó que ya no iba a producir contenido para Divas Play.