Desde la playa, Wanda Nara posó con una microbikini bicolor que se llevó todas las miradas en Instagram

Wanda Nara es una de las famosas que siempre llama la atención de los medios de comunicación. Es que la mediática está muy presente en Instagram y desde allí comparte como es su rutina y su vida junto a su familia en el nuevo país en el que se instalaron.

La empresaria siempre fue fanática de seguir las tendencias que están de moda y no pueden faltar en su guardarropa. Pero no solo eso, sino que también acompaña a sus looks con prendas de las marcas más elegantes y lujosas de la moda del mundo.

Wanda Nara sorprendió con un traje de baño bicolor

Fiel a su estilo de publicar su rutina con sus fanáticos, aprovechó el verano en la ciudad de Turquía y decidió tomarse unas horas libres para ir a la playa a tomar sol y estar en el agua. Momento que aprovechó para fotografiarse y compartir con sus seguidores.

Wanda subió una serie de fotos recostada en la arena al borde de la playa con una microbikini diminuta, bicolor, uno de los modelos que están de moda. El diseño es de color azul con bordes en color marrón claro.

Es un modelo de corpiño clásico en forma de triángulos con tiras que se atan en la espalda. Para la parte de abajo optó por una bombacha estilo taparrabos del mismo color con tiras en los laterales.

Wanda posó de manera sexy sobre la arena, a la orilla del mar, resaltando sus curvas y su escultura figura. Acompañó al look del traje de baño con unos lentes de sol XXL en color negro y un recogido en un rodete.

Qué pasó con la salud de Wanda Nara

Luego de las semanas difíciles que vivió, sin saber que iba a pasar con su salud, después de que los estudios médicos le salieran con algunas anomalías. La modelo debió hacer reposo y mantenerse en su casa en Argentina. Si bien decidió no hablar más de su salud, aclaró que se siente bien y aprovechó el momento para mudarse con la familia a Estambul, lugar donde juega Mauro Icardi.