“Queremos que Tierra del Fuego sea una de las provincias más pujantes de Argentina”

El candidato a Gobernador por la Lista 138 PRO, Héctor “Tito” Stefani, visitó los estudios de Radio Mitre y, en “La Hora Vía” comentó a la periodista María del Valle Zúñiga las propuestas y expectativas con la vista puesta en las elecciones del próximo domingo en Tierra del Fuego.

Tras cursar sus estudios primarios en Punta Alta y los secundarios en Bahía Blanca, eligió Prefectura como destino profesional y posteriormente estudió Ciencias Políticas.

Stefani comenzó su desempeño en cargos públicos en 2017 como Diputado, banca que renovó en 2021, su período finaliza en 2025; sin embargo, aceptó el desafío de ser candidato a Gobernador por el PRO, en la Lista 138. Anteriormente trabajó en el Municipio en la intendencia de Jorge Garramuño.

El sueño de la gobernación

“Tito” compartió que hace dos años empezó “a pensar en un proyecto para gobernar Tierra del Fuego nos pusimos a estudiar 50 países que en el mundo son Islas que tienen un parecido con nuestra”.

“Apliqué esa dinámica con el equipo de trabajo que tengo, empezamos a estudiar cómo algunos países ya habían resuelto sus problemas. Eso me entusiasmó para crear un proyecto para gobernar Tierra del Fuego y ahí nos pusimos a escribir un plan”, dijo.

El mismo se encuentra desarrollado en el sitio https://www.titostefani.com/

Allí se desarrollan las propuestas con las que el PRO intentará ganar el próximo domingo.

“Somos de la concepción ideológica que se necesita un estado fuerte que genere las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico. Es imposible que una provincia pueda generar empleo porque el estado solo no lo puede”, aseguró.

“El de Melella es un modelo medio neomarxista”

El candidato PRO aseguró en relación al actual gobierno provincial. “Es un modelo medio neomarxista o cubano donde pareciera que el Estado te tiene que dar todo y te tiene que decir qué es lo que tenes que pensar o hacer cuando en realidad al Estado lo necesitamos fuerte para generar las obras de infraestructura como un puerto, un aeropuerto, una ruta, energía eléctrica y condiciones para que vengan empresas a generar trabajo”.

Otro de los temas en “La Hora Vía” fue el referido a educación. “El sistema educativo que tenemos es para el siglo que pasó y nosotros vamos a preparar a los chicos para el siglo que viene. A los chicos hay que alfabetizarlos en el uso de dato, en analizar la información para distinguir cuál es la real y qué es un dato”.

“En la ciudad Autónoma de Buenos Aires los chicos tienen un buen sistema de educación porque además de alfabetizarlo en estas cosas logra que los chicos empiecen a estudiar robótica, programación y otras materias que hoy no están viendo. La idea no es que el chico depositar al chico en la escuela porque trabaja el padre porque la idea es que el padre participa activamente en la educación de sus hijos”, agregó.

“A 50 mil fueguinos no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”

En el desarrollo de otros temas el candidato PRO volvió a diferenciarse del actual gobierno. “Me cuesta encontrarle algo positivo a esta gestión”, sentenció.

“Tierra de Fuego tiene gas tiene hidrocarburo tiene pesca tiene madera tiene turba tiene turismo tiene logística antártica tiene algas y tiene todo lo que se te ocurra para que vivamos los 190.000 habitantes que somos o un poco más de habitantes muy bien; sin embargo tenemos 30% de pobres 30% el 190.000 son 50.000 fueguinos que no les alcanza la plata para llegar a fin de mes”, describió y luego remarcó: “Queremos que la gente tenga empleo que tengamos buena educación”.

“Hay que darle muchos recursos públicos a la salud el 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles son evitables y son evitables con alimentación saludable y son evitables con un poco de ejercicio físico el cuerpo necesita primero que nada para vivir oxígeno segundo agua tercero comer no alimentos ultraprocesados. El estado tiene que trabajar mucho en la salud en la parte de prevención cuando el médico porque te tiene que curar es tarde”, detalló Stefani en relación al rol del Estado en la salud.

“El estado tiene que trabajar mucho en la prevención de esas enfermedades después tiene que tener una salud mucho más cerca de la población en los centros de atención primaria. La atención tiene que estar cerca de la gente y ahí también el estado tiene que invertir en la educación Pero tiene que invertir en la salud tiene que tener profesionales bien pagos”, amplió

“Para esto necesitamos una administración un poco más sana, que venga a gobernar y gobernar no es lo mismo que solo administrar”. Gobernar es cómo desarrollamos esa potencia que tiene la provincia en recursos para que le llegue el desarrollo económico a todos los fueguinos”.

El narcotráfico no estuvo ausente en la entrevista. Sobre el tema Stefani lo calificó como un flagelo para la isla. “Tenemos drogas metida en todos los niveles de la sociedad. Todos los pibes, saben cómo se consigue la droga están metida en la política, está metida en la justicia está metida en todos lados”, aseguró a la vez que volvió a tomar distancia del actual gobierno provincial.

“Acá no tenemos escáner, no funciona se lo llevaron en noviembre el año pasado, en el aeropuerto a veces funciona a veces no, en el puerto no funciona. Si no podes controlar el ingreso de droga a la isla no lo podes controlar en ningún lugar del mundo”.

“La policía de la provincia formada y equipada tecnológicamente para combatir el narcotráfico Obviamente que no es intención de este gobierno”, dijo Stefani.

Finalmente Stefani señaló “Queremos gobernar Tierra de Fuego porque queremos que sea una de las provincias más pujantes de la Argentina. Vamos a trabajar duro para cambiar la realidad. Sabemos que los tiempos que vienen son tiempos difíciles en Argentina”.