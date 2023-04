El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Mujeres Géneros y Diversidad y en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, llevaron adelante las Primeras jornadas federales de masculinidades sin violencias en el Hotel Las Hayas de Ushuaia y en la UNTDF.

Se trató de una propuesta abierta a la comunidad que tuvo como objetivo compartir, intercambiar y reflexionar sobre las distintas experiencias de trabajo con masculinidades, y a su vez conocer los diferentes abordajes gubernamentales y civiles en relación a la problemática de incluir a las masculinidades en el cambio social.

Se hizo foco en el trabajo prioritariamente cooperativo, buscando la construcción de saberes colectivos sobre la diversa habitabilidad de masculinidades en nuestra cultura y en el ámbito deportivo en particular.

Primeras jornadas federales de masculinidades sin violencias Foto: Prensa

En el segundo día, se abordó el formato taller de formación de replicadores, la diversidad vincular, la relación entre la masculinidad y los autocuidados de la masculinidad en el deporte y las relación entre las exigencias de la cultura patriarcal en el consumo problemático.

La apertura de la Jornada estuvo encabezada por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, Ayelén Mazzina; el ministro de Desarrollo Humano, Juan Marcelo Maciel; la titular del Gabinete de Asesores/as de Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, Erica Laporte; la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia Gabriela Moreyra; la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Motivos de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Laurana Malacalza; el director Provincial de Formación en Políticas de Igualdad Julián Nadal y la directora de Programas Integrales de Violencia del Ministerio de Mujeres de Nación, Melina Merelo.

Estuvo presente la Ministra de Trabajo y Empleo, Karina Fernández, secretarios y subsecretarios del poder ejecutivo provincial, Jueces de la provincia , la directora del poder ejecutivo provincial, autoridades de otras jurisdicciones del país, referentes de asociaciones deportivas y no deportivas, sindicatos, Escuela Popular de Géneros y público en general.

Primeras jornadas federales de masculinidades sin violencias Foto: Prensa

En relación a la iniciativa, la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Motivos de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Laurana Malacalza, expresó que “se trata de una primera jornada que llevamos a cabo y que realizaremos en todo el país sobre masculinidades, sobre todo para pensar un tema que es de gran interés social y que tiene que ver con el lugar de los varones en torno a las violencias de género”.

“El modo de gestionar las violencias de género desde el Estado, ha tenido muchas respuestas que han podido proteger y acompañar a personas en situación de violencia de género pero también muchas deficiencias, y el altísimo número de denuncias, de causas judiciales, de femicidios, de transfemicidios y travesticidios en nuestro país nos hizo poner alerta en priorizar y jerarquizar las políticas de violencia de género como políticas de Estado”, concluyó.

Primeras jornadas federales de masculinidades sin violencias Foto: Prensa

Por su parte, durante el discurso de apertura el ministro Maciel enfatizó en que “si no aprendemos, si no cambiamos, ni entendemos que no podemos seguir sosteniendo viejos paradigmas o estereotipos del ser varón, no podemos decir que vivimos en una sociedad justa e igualitaria, como ministerio somos quienes tenemos que garantizar derechos, Masculinidades es parte del desarrollo de políticas públicas para género y diversidad”.

Finalmente, la ministra de Nación Ayelén Mazzina, hizo hincapié en que “tenemos que dar un cambio de paradigma, hay que empezar a mirar a las masculinidades. Debemos jerarquizar dichas áreas, para poder abordar estas temáticas para visibilizar y lograr una real igualdad”.

“Para lograr la sociedad que queremos también tenemos que trabajar con los varones, con las distintas formas de habitar las masculinidades. Lo que necesitamos es realmente empezar a cambiar ciertas lógicas que tienen que ver con una cuestión cultural, que podamos ponerlo sobre la mesa es muy importante” concluyó.