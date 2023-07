“No me gusta que jueguen con mi palabra y con mi tiempo. Valen más que mi firma”

El legislador Emmanuel Trentino visitó el lunes “La Hora Vía” y, en diálogo con la periodista María del Valle Zúñiga, contó los motivos por los que decidió romper con FORJA para crear su propio bloque: “Unidos por el pueblo”.

“Me apasiona el trabajo que se hace en la Legislatura, tanto mis compañeros de cuerpo como los empleados del plata y temporales. En este tiempo presentamos muchos proyectos, de los cuales 10 ya son leyes”, aseguró Trentino, quien resultó clave para la adhesión a la “Ley Lucio” y la visita de sus abuelos a Tierra del Fuego. “Fue un momento sublime”, afirmó.

“Otra ley que fue muy importante es la relacionada a los Créditos UVA, que si bien no resuelve la cuestión de fondo, le da tranquilidad a las familias que no le puedan ejecutar su casa”, contó el legislador.

“Tratamos de generar un herramienta para que quienes hayan adquirido por esta operatoria una vivienda no sean desalojados”, señaló.

Pero el tema central de la entrevista fue el alejamiento de Trentino de FORJA. Consultado por María del Valle Zúñiga, Trentino explicó:

“Forja me había dado la oportunidad de ser legislador para transformar la provincia. Pero tenía un contrato político y electoral de palabra que por mucho tiempo me hizo sentir parte del proyecto, en el cual sigo creyendo. Pero hubo un quiebre de carácter electoral que hizo que mi espacio no pudiera competir en ninguna elección y no fui parte de las decisiones”, explicó.

“No dejo de dialogar con nadie, pero nos debemos charlas con algunos compañeros de FORJA. Debimos tenerlas antes, y no tuve otra opción. Fue lo mejor para todos”, agregó.

Desde su nuevo espacio “Unidos por el pueblo”, Trentino aseguró que con continuará trabajando con la expectativa de presentarse en 2025 como legislador nacional.

La nota completa