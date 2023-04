Nicolás Pelloti: “Quiero ser parte de esta etapa de crecimiento de Ushuaia”

El periodista Nicolás Pelloli aseveró que “quiero acceder a una banca en el Concejo Deliberante para acompañar desde ese lugar la transformación que está teniendo Ushuaia desde hace casi ocho años”.

El actual subsecretario de Comunicación de la Municipalidad de Ushuaia integra la lista de candidatos a concejales de “Unidos Hacemos Futuro”, que impulsa la continuidad del intendente Walter Vuoto al frente del Ejecutivo capitalino.

Subsecretario de Comunicación de la Municipalidad de Ushuaia Foto: Prensa

“Luego de tantos años de ejercer como periodista y estar en contacto con las necesidades de la gente, y siendo nacido en Ushuaia, uno piensa en cómo se pueden cambiar las cosas y en cómo ayudar a la ciudad”, remarcó, y ese “fue uno de los motivos por los que el intendente me propuso en su momento sumarme a la gestión, y ahora me da la fuerza para intentar llegar al Concejo Deliberante”.

“Siempre creí en hacer lo que me dicta el corazón, incluso cuando esta decisión honesta sea difícil en un primer momento”, expresó, y en esa línea consideró que “estar al servicio del otro es ser capaz de anteponer el interés colectivo al egoísmo personal”.

Pelloli apuntó que el rol que ocupo en la gestión municipal “me permite tener un conocimiento de todo lo que se hace, de lo que falta hacer, de las demandas de la comunidad, de lo que se proyecta y de las soluciones que se buscan, y estoy convencido de que eso me dará un plus de conocimiento sobre la realidad de la ciudad a la hora de debatir en el Concejo”.

Además, manifestó que “el contacto con la gente por mi trabajo como periodista y conocer la ciudad en detalle será muy importante al momento de ocupar una banca, conozco la historia del desarrollo de la ciudad y quiero ser parte de esta etapa de crecimiento”.

En cuanto a sus objetivos como edil dijo que “voy a trabajar para generar las normativas que necesita el Ejecutivo municipal para que Ushuaia siga creciendo”, ya que “si recordamos la ciudad que teníamos hace siete años y medio y vemos cómo está hoy, nos damos cuenta que la gestión del intendente Vuoto trabajó fuertemente y puso la vara alta”.

“Nadie duda que la ciudad está mejor y se transformó para bien, ahora tenemos el desafío de profundizar lo hecho y para eso el intendente necesita los mejores hombres y las mejores mujeres representándolo en el Concejo”, afirmó.

Del mismo modo, planteó que “ hay mucho por hacer y el Concejo debe ser un espacio en el que se marque el rumbo de la ciudad a través de las ordenanzas. Y desde Unidos Hacemos Futuro queremos darles las herramientas al Ejecutivo para poder avanzar y que nos vaya bien a todos independientemente de la mirada que cada uno tenga, necesitamos generar las ordenanzas para que la ciudad crezca y que no prime la mezquindad y el no por el no”.

“Sabemos lo que los vecinos necesitan y esperamos que haya una discusión y un compromiso real de cara al pueblo, para que se tomen decisiones en beneficio de la comunidad”, continuó.

Sobre la lista de candidatos de “Unidos Hacemos Futuro”, Pelloli destacó que “somos un equipo y todos tiramos para el mismo lado, después cada uno buscará a través de las propuestas y el contacto con los vecinos y vecinas sumar adhesiones y preferencias”.