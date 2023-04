Luego de 28 años el Gobierno de la provincia formó 70 agentes sanitarios

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S, Gustavo Melella, encabezó el acto de entrega de certificados a 70 agentes sanitarios quienes cumplen un rol fundamental acercando la salud pública.

A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la provincia se llevó adelante el Programa de Formación de Agentes Sanitarios quienes realizan tareas de promoción de la salud, prevención de enfermedades, educación de conductas saludables, atención de dolencias habituales en la población, y ejercen sus funciones dentro de los centros de atención primaria en la salud mejorando la accesibilidad y la calidad de los servicios.

Melella estuvo acompañado de la Vicegobernadora Mónica Urquiza, de la Ministra de Salud, Judit Di Giglio, de la Ministra de Trabajo y Empleo, Karina Fernández, del Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, Legisladores, Concejales, autoridades del gabinete provincial y referentes de diversas áreas de gobierno.

el Gobierno de la provincia formó 70 agentes sanitarios Foto: Prensa

“El agente sanitario no tiene que dejar de caminar nunca, tiene que cerrar la puerta de la oficina. Ustedes son los que ingresan a las casas de los vecinos, hay vecinos que no van al sistema de salud y ustedes son los ojos, oídos, el corazón del sistema de salud que tiene que llegar a la comunidad”.

“Ese espíritu de emoción no se lo olviden en su vida, la salud no es solamente la enfermedad, es la vida plena de la persona. Ustedes son el sistema público de salud y lo tenemos que poner bien allá arriba. Podemos hacer todo el hormigón, infraestructura, equipamiento que sea, pero si no tenemos esa llama prendida de ser servidores públicos de salud de ir a la casa de los vecinos a mejorar su vida integral no sirve de nada, el día que se cansen, o vuelven a encender la llama o hay que buscar otra cosa, porque esa noción que tienen ustedes, no la tiene nadie”, puntualizó el mandatario.

Por su parte, la Ministra de Salud de la provincia, Judit Di Giglio, expresó que “este era uno de nuestros primeros objetivos de cuando iniciamos la gestión. Podemos ver un claro ejemplo que vamos del decir al hacer. Quiero agradecer a todo el equipo de la cartera sanitaria que trabajó, porque hay muchas personas que estuvieron involucradas para que se esto se pueda llevar a cabo, como así también a los profesionales de los Centros de Salud que colaboraron de manera desinteresada en la formación de estos agentes sanitarios”.

“En estos últimos tres años el sistema de atención primaria de la salud creció mucho en su recurso humano y esto era una deuda que teníamos con la población. Desde el 2010 al 2020 la provincia duplicó la población y esto lo teníamos que acompañar con el crecimiento de infraestructura sanitaria, pero también de recurso humano que es muy importante”.

Finalmente, la Ministra de Salud y Empleo, Karina Fernández, aseguró que “quiero felicitar a todos aquellos que han formado parte de este proceso formativo, por el esfuerzo, la constancia, las ganas y por sobre todo por la paciencia en todo este tiempo”.

“Este tipo de política pública integral de trabajo interministerial viene a sumar mayores herramientas apostando a esa vacancia profesional que había, generando herramientas y habilidades que necesita el mercado laboral con el fin de mitigar esta necesidad que teníamos en la salud comunitaria. Hay que destacar que esto es parte de una gestión provincial, una mirada de gobierno e interministerial entre todos”, concluyó.