Darío Gómez: “Me pone contento que me hayan elegido por un trabajo que vengo realizando”

Darío Gómez, candidato a Concejal por el Partido Sur, Lista 201 en una entrevista con las periodistas Alejandra Saldivia y María del Valle Zúñiga dialogó sobre temas referidas a las próximas elecciones.

Gómez encabeza la nómina de candidatos de la lista. “Fuimos convocados por varios compañeros peronistas que están trabajando por afuera. Comenzamos a dialogar sobre proyectos a futuro y acordamos varias cosas, que derivaron en mi candidatura”, dijo.

“Tengo la suerte de estar dentro del gobierno de Gustavo Melella. Hace un año estoy en los comedores barriales, trabajando en más de 60, lo que me permite trabajar en territorio. Cada barrio tiene su necesidad de acuerdo a lo urbanizado que este, y los servicios que tiene”, agregó.

El candidato, especificó algunos de los pedidos de los vecinos de Ushuaia, entre ellos mencionó fundamentalmente el transporte y la conectividad con la ciudad de algunos sectores, que “tienen que bajar caminando”.

“Desde el área de los comedores, además estamos llevando equipos de salud para fortalecer el servicio. Tratamos de llegar a los diferentes sectores”, afirmó.

La 201 propone candidatos de diferentes orígenes políticos como el peronismo y radicalismo, a la vez que suma personas ajenas a los cargos públicos.

Sobre su candidatura Darío Gómez, quien tiene origen en la actividad gremial, compartió: “ Me gusta la política Me pone contento que desde otro espacio me hayan convocado por un trabajo que vengo realizando. No esperaba este lugar, pero me hace feliz que mis compañeros de lista me hayan elegido para encabezarla”.