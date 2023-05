“Blanco y Frigerio solo priorizan su metro cuadrado”

El diputado nacional, Tito Stefani, respondió a las declaraciones del senador Pablo Blanco luego de haberlo duplicado en votos en las elecciones a gobernador de Tierra del Fuego.

Stefani le adjudicó a Blanco ser uno de los principales responsables de la división en Juntos por el Cambio y lo acusó, junto a Federico Frigerio, de formar “Juntos por el Cargo” cuyo único interés es su propio beneficio.

“Pablo Blanco es un político que solo piensa en su metro cuadrado, siempre priorizó su interés personal, y nunca tuvo la capacidad de construir un proyecto”, cuestionó Stefani.

“El único que hace una lectura positiva de esta elección. Sale a decir que consiguieron una banca en concejo deliberante de Ushuaia y otra en Río Grande, pero no dice que perdieron dos Legisladores”, agregó.

“Cuando Gustavo Melella dijo que Blanco era un buen candidato se vio de lejos que habían hecho algún acuerdo. Es lamentable”, criticó Stefani.

“Esto lo armo Blanco y Frigerio y nadie más, lo usaron a Bertotto como empleado, hicieron un Juntos por el Cambio que no existe, y conformaron Juntos por el Cargo. Encima salen a decir que ganaron y sacaron el 5% de los votos y quedaron en el cuarto lugar, ni siquiera entraron en el podio. Es vergonzoso”.

“El otro responsable se llama Federico Frigerio que tiene un negocio en la provincia, no vive acá, ayer a la noche ya se fue a Buenos Aires donde vive, no tiene la residencia que exige la constitución para postularse como candidato a vicegobernador, puso muchísima plata en esta campaña y fue a Buenos Aires a vender que estábamos empatados en las encuestas, porque si no, ningún referente nacional hubiese pisado la isla”, disparó Stefani contra su compañero en la Cámara Baja.

Consultado por la continuidad de cara a las elecciones a diputado, Stefani argumentó: “No podemos compartir un lugar porque ellos (Blanco y Frigerio) solo se preocupan por su metro cuadrado y nosotros queremos ser una verdadera opción de gobierno para la provincia.

“Si en Buenos Aires no se dan cuenta que el país es Federal y que somos una provincia que necesita autonomía, ahí nosotros debemos tomar una decisión sobre cómo vamos a seguir hacia adelante. Nosotros encontramos en Horacio Rodríguez Larreta una mirada global, que busca potenciar las provincias del país, tiene un proyecto, tiene una gran gestión en la Ciudad de Buenos Aires, y en ocho años no tiene una causa de corrupción”.

“Quizás lo que sucedió en Tierra del Fuego nos dé un empujoncito para organizarnos a nivel nacional porque acá vino Patricia Bullrich, también María Eugenia Vidal, ambas del PRO, a apoyar a Blanco y Frigerio, la lista que representaba a la coalición Juntos por el Cambio, y no a su partido. También vino Morales la última semana para generar más impacto y sin embargo, sacaron la mitad de los votos que sacamos nosotros”.