El ministro Jefe de Gabinete del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Agustín Tita, al hacer referencia a la convocatoria a paritarias libres a partir del 8 de marzo con los diferentes sectores gremiales de la administración pública.

Agustín Tita (web)

Tita recordó “la caída que tuvo el sueldo del sector público en los últimos años , la voluntad del Gobierno y también de los gremios está en poder acordar y transitar, como lo hicimos el año anterior, un camino de diálogo, entendiendo que hay cosas por hacer y mucho por mejorar”.

Además, puso especial énfasis no solo en los acuerdos salariales sino también en las mejoras de condiciones laborales y la importancia de las capacitaciones.

En este sentido, el funcionario manifestó que “la idea, como lo marcó el Gobernador en el inicio de la gestión, es el poder sentarnos a dialogar, a acordar, a discutir, en el marco de las discusiones sanas, de las posibilidades que uno entiende en el contexto en el que estamos”, al tiempo que señaló que “la inflación, la caída que tuvo el sueldo del sector público en los últimos años, son una realidad que no la podemos desconocer”, y que “desde la llegada del Gobernador a la provincia, uno de sus principales objetivos tenía que ver con recomponer este salario tan golpeado que tiene que ver con la economía de la provincia, no solo con el sector público”.

Asimismo, continuó: “el gran desafío del Estado es poder equilibrar esto, sabiendo que hay necesidades que tiene el sector público que se tienen que atender, porque tiene que ver con quien da soporte y servicio a toda la comunidad”.

“Entonces, hay que trabajar en tener salarios acordes, justos, capacitaciones y buenas condiciones laborales”, enfatizó.

Por otro lado, Tita reconoció que. “hay grandes desigualdades dentro de la administración pública que no se resuelven de un día para el otro y que tienen que ver con mesas de trabajo, con acuerdos, consensos, sabiendo que quizás lo que no se hizo en cuatro años no se hace en un año y con un fenómeno como la pandemia pero en eso estamos avanzando”.

“Este es un año bisagra, de transición entre lo que nos sucedió con la pandemia y lo que todavía sucede, porque seguimos transitándola, con una vacunación que recién arranca, con una economía que está intentando ver cómo se recompone después de una caída abrupta como nunca se ha visto en los últimos años”. “Hay una gran responsabilidad y mirada de la mayoría de los sectores sindicales sobre este proceso”, remarcó.

Además, subrayó que “los números del INDEC son una realidad que nos marcan un camino y la realidad financiera y económica de la provincia marcan un camino, entonces, el gran desafío es encontrar el punto medio, entendiendo lo deprimido que estaban los sueldos, en el piso en el que habían quedado, obviamente que la mejora es progresiva”.

Tita explicó que: “hacer la recomposición de esos sueldos nos va a llevar un tiempo, entendiendo que no son tiempos con vientos de cola, sino con viento de frente, en donde la actividad ha caído, donde se tuvo que atender a muchos sectores para conservar el empleo. En estas discusiones o mesas de negociaciones lo que más queremos es que se vean las necesidades que tiene cada sector y también las dificultades”.

Finalmente, manifestó, “no dudo que la voluntad del Gobierno y también de los gremios está en poder acordar y transitar, como lo hicimos el año anterior, un camino de diálogo, entendiendo que hay cosas por hacer y mucho por mejorar”.