Trueno x Red Bull Symphonic: dónde ver gratis y en vivo el show desde el Teatro Coliseo

El próximo 26 de septiembre, por primera vez en Argentina, un artista de género urbano se unirá a una orquesta sinfónica para una noche única en el Teatro Coliseo. Trueno será el protagonista de esta edición histórica de Red Bull Symphonic, donde reversionará su música en un formato completamente nuevo, por única vez.

Trueno sinfónico: de qué trata este ambicioso proyecto donde mezcla rap con música clásica

“Red Bull Symphonic para mí es uno de los proyectos más grosos que me tocó afrontar en mi vida, va a ser una locura…Esto es muy diferente a ir a vernos a un estadio o a un festival, o lo que hago con mi banda en vivo…La orquesta sinfónica le da a mi obra otro norte, otro clímax, otra música, cambian los arreglos, cambia la estructura de las canciones, y creo que eso es lo que más me emociona, poder hacer algo nuevo”, cuenta el propio Trueno.

Qué es ​​Red Bull Symphonic

La famosa marca de bebidas energizantes continúa apostando por el género urbano argentino y, en esta oportunidad, propone un cruce entre artistas de música moderna -ya sea rap, pop, electrónica o rock- y orquestas sinfónicas de gran escala. El repertorio del artista se reorganiza especialmente para sonar en clave orquestal, con arreglos que transforman el material original en algo completamente nuevo, creando piezas únicas.

Los arreglos musicales estarán a cargo de Sebastian Fucci, arreglista y productor que ha trabajado con artistas como Tiago PZK y Dante Spinetta. El dúo se completa con Pedro Pasquale, productor e integrante de la banda de Trueno, que actualmente trabaja con el artista en sus shows musicales.

Siendo el primer artista argentino que participa de este formato, Trueno manifestó: “Red Bull tiene para mí un significado muy importante porque fue de las pocas marcas que se acercó al hip hop, a las batallas de freestyle y a seguir construyendo la escena. Tenemos el doble desafío de mostrarnos como artistas y representar positivamente al país.”

Dónde ver Trueno x Red Bull Symhonic en vivo y gratis

El show sinfónico, que agotó todas sus entradas en tan solo una hora, podrá seguirse en vivo desde cualquier parte del mundo el mismo 26 de septiembre, a través del canal oficial de Trueno en YouTube.