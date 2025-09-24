El pedido de justicia de Lali Espósito, Tini Stoessel y Emilia Mernes tras el triple crimen de Florencia Varela

El asesinato de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo en Florencia Varela dejó a toda la sociedad argentina conmocionada. Ante este hecho, figuras de gran renombre decidieron unirse a la causa que investiga la trágica muerte de las mujeres mencionadas y, en ese sentido, hicieron un pedido de Justicia de manera colectiva. Tal es el caso de Lali Espósito, Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Primeramente, Lali Espósito compartió a través de las historias de Instagram un texto informativo que relata de manera resumida los hechos. En la imagen, se lee lo siguiente: “Mataron a 3 pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio”.

Lali Espósito en Instagram.

También, el escrito que difundió la cantante visibiliza la crítica actualidad que se vive en la Nación: “La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible. Existe una Argentina descartada y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad y, ahí, miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que sea que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.

Después, Lali Espósito realizó una publicación propia en la que alzó su voz ante la causa. Puntualmente, la artista subrayó: “Justicia por Brenda, Morena y Lara”.

Lali Espósito en su Instagram.

Emilia Mernes y Tini Stoessel alzaron la voz tras el triple asesinato de Florencia Varela

Al igual que Lali Espósito, Emilia Mernes utilizó su cuenta de Instagram para repudiar el asesinato antes referido y pedir justicia por las víctimas. Concretamente, la cantante expresó: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exigimos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familiares”.

Emilia Mernes a través de las historias de Instagram.

Minutos más tarde, Tini Stoessel se unió a sus colegas y visibilizó su apoyo a la causa con estas palabras: “Justicia por Brenda, Morena y Lara”.

Tini Stoessel en Instagram.

De tal manera, Tini Stoessel, Emilia Mernes y Lali Espósito repudiaron el triple asesinato en Florencia Varela y usaron su influencia en las redes sociales para visibilizar la causa y pedir que las autoridades pertinentes accionen fuertemente contra los culpables.