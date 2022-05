No es ninguna sorpresa que Duki genera furor entre sus fanáticos. Desde hace tiempo que le pedían que confirme shows. No solo cumplió, sino que superó todo tipo de expectativas. Su concierto del 6 de octubre en el Estadio Vélez se agotó rápidamente. Ahora, confirmó otra fecha más.

A través de una entrevista con Julio Leiva en el campo de juego del Estadio Velez, Duki confirmó que haría su primer show en un lugar de esa magnitud. Un verdadero sueño para él porque tocará en el mismo lugar que antes lo hicieron ídolos suyos, como Charly García.

El músico anunció vía Twitch su primer show en un estadio muy especial para él. Allí fue a su primer recital en 2009, cuando Charly García volvió bajo la lluvia. (Prensa Duki).

“Venimos desde el fin del mundo para hacer historia”, escribió Duki en su nuevo posteo. El rapero anunció que el próximo 7 de octubre también se presentará en el Estadio Vélez.

La decisión la tomó junto con su equipo luego de que el primer concierto del tour “Desde el fin del mundo” se haya agotado en tan solo dos horas. Los fanáticos de Duki le pidieron que saque un nuevo show, por lo que están inundando las redes sociales con festejos.

Segunda fecha de Duki en Vélez Foto: Instagram/@duki

A la vez, criticaron la plataforma de venta de entradas porque en la primera ocasión sufrió algunos inconvenientes. El rapero prometió que sus colegas lo visitarán para interpretar sus canciones juntos. Podríamos verlo junto a Emilia, Rusherking, Khea, Lit Killah, entre otros.

Duki anunció un show en el estadio de Vélez. Foto: Captura

Cuándo se pueden comprar las entradas para ver a Duki

El rapero reveló que los tickets estarán disponibles a partir de las 14hs del viernes 20 de mayo. “Les dije que no los iba a decepcionar”, dijo Duki a través de sus historias de Instagram.

Duki sobre la reventa de entradas. Foto: Twitter

Además, el cantante advirtió a sus fans de que no caigan en falsos tickets. “No compren reventa de entradas, paciencia, ya casi estamos, no digan que no les avisé”, manifestó antes de revelar la nueva fecha.