El Noba continúa internado en “El Cruce” hospital especializado en neurocirugía de Florencio Varela, luego de sufrir un accidente en moto este martes.

Este viernes a las 14 horas, compartieron un nuevo parte médico del artista que informa su estado actual: “Lautaro Coronel de 25 años, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva”.

El Noba Foto: Web

Además, agregaron: “Permanece en coma, mecánicamente ventilado. Su estado es crítico y reservado”. Esta última frase estuvo presente también en su primer parte medico, por lo que aún no se sabe con seguridad cual es el pronóstico más próximo para El Noba.

Por otra parte, Leandro Vecchio, mejor amigo del cantante, habló sobre las especulaciones con respecto al accidente del cantante. “Lo que pasó fue que él estaba en la casa, agarró la moto y se fue a dar una vuelta, se le cruzó un auto y chocó, no venía corriendo, no venía colgando no nada. Fue un accidente de tránsito como puede tener cualquier persona de este mundo, ahora estemos todos juntos para que salga de esta” explicó. Además, aclaró que no están recaudando fondos para operar a su amigo, como vio que decían en algunos posteos.

Quién es el Noba, el cantante cercano a L-Gante

El “Noba” impactó rápidamente en el género urbano. Un joven de 25 años que se hizo viral en las redes sociales llegó al mundo de la música y dejó éxitos.

Lautaro René Coronel es de la zona sur del conurbano bonaerense. “Y de Florencio Varela, es el Noba y te re suena”, anuncia en sus temas.

El joven tuvo dificultades con el colegio a una temprana edad. Repitió y decidió abandonarlo para cumplir con otros compromisos personales. “Dejé el colegio para comprarme una moto. Todos tenían moto. Yo a los 17 años me compré mi primera Honda CG. Era un modelo 2001 y la había dejado re turra”, comentó en una entrevista con El Planteo.

El Noba pasó entonces por varios trabajos formales e informales, sin mucha continuidad en ellos. Incluso informaron que tenía un vínculo con la barra de Defensa y Justicia, local en Varela.

El Noba comenzó a consumir ansiolíticos y su dependencia fue cada vez mayor. Incluso su nombre artístico proviene de una de sus frases más reconocidas: “No bajo ni con pasta, ya sabés quién soy”.

Las redes sociales cada vez lo mostraban más activo y con mucho apoyo popular. Por su carisma, el DJ Alan Gómez lo invitó a un evento como host y su impacto fue mayor. En 2021 lanzó su primer tema “Tamo Chelo”, que rápidamente se metió en las listas de las fiestas.

Su cercanía con L-Gante y su crecimiento en el género musical le abrieron la puerta a la productora de DT Bilardo. Incluso llegó a participar de una “Turreo Session” junto con DJ Tao.