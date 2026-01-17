Turismo

El Mollar: inauguraron nuevas habitaciones en la Hostería La Angostura

La ampliación fue presentada por las autoridades como un refuerzo para acompañar el crecimiento turístico en los Valles Calchaquíes.

Redacción Vía Tucumán

17 de enero de 2026,

La obra se presentó en un acto con autoridades provinciales, municipales y comunales, y referentes del sector turístico.

La Hostería La Angostura, en El Mollar, sumó 12 nuevas habitaciones y amplió su capacidad de alojamiento, en una obra presentada este 16 de enero por el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya. Según se informó, la ampliación busca fortalecer la oferta turística en los Valles Calchaquíes y acompañar el crecimiento de la actividad en la región.

El acto contó con la presencia del intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el comisionado comunal de El Mollar, Ramón Pacífico Ávila; y los legisladores Adriana Najar, Walter Berarducci y Alberto Olea. También participaron el propietario del establecimiento, Eduardo Reynoso; la gerente Susana García Martínez; la vicepresidenta del Ente, Inés Frías Silva; y los delegados comunales Paul Caillou (Amaicha del Valle) y Gerardo Morales (Colalao del Valle).

Las nuevas habitaciones —dobles, triples y cuádruples— elevan la capacidad del complejo, que ahora puede alojar hasta 129 huéspedes en simultáneo. La hostería cuenta además con una casa equipada para siete personas, distintas configuraciones de habitaciones y un sector acondicionado para grupos de hasta 46 personas.

Acevedo indicó que “Desde el primer momento, el gobernador Osvaldo Jaldo planteó que el crecimiento y el desarrollo de Tucumán debían ser una responsabilidad compartida entre el Estado y la actividad privada, y esta obra es un claro ejemplo de ese camino”.

