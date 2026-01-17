El Mollar: inauguraron nuevas habitaciones en la Hostería La Angostura

La Hostería La Angostura, en El Mollar, sumó 12 nuevas habitaciones y amplió su capacidad de alojamiento, en una obra presentada este 16 de enero por el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya. Según se informó, la ampliación busca fortalecer la oferta turística en los Valles Calchaquíes y acompañar el crecimiento de la actividad en la región.

El acto contó con la presencia del intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el comisionado comunal de El Mollar, Ramón Pacífico Ávila; y los legisladores Adriana Najar, Walter Berarducci y Alberto Olea. También participaron el propietario del establecimiento, Eduardo Reynoso; la gerente Susana García Martínez; la vicepresidenta del Ente, Inés Frías Silva; y los delegados comunales Paul Caillou (Amaicha del Valle) y Gerardo Morales (Colalao del Valle).

Las nuevas habitaciones —dobles, triples y cuádruples— elevan la capacidad del complejo, que ahora puede alojar hasta 129 huéspedes en simultáneo. La hostería cuenta además con una casa equipada para siete personas, distintas configuraciones de habitaciones y un sector acondicionado para grupos de hasta 46 personas.

Acevedo indicó que “Desde el primer momento, el gobernador Osvaldo Jaldo planteó que el crecimiento y el desarrollo de Tucumán debían ser una responsabilidad compartida entre el Estado y la actividad privada, y esta obra es un claro ejemplo de ese camino”.