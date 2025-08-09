Ya va en un 51 por ciento la zafra azucarera

“Los 14 ingenios tucumanos alcanzaron una molienda de 9.460.829 toneladas de caña bruta. Este volumen representa un incremento del 5% respecto al registrado en el mismo período del año pasado”. Esto señala el informe oficial del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), en los 121 días de actividad de la zafra 2025.

Se indicó que el avance de la zafra 2025 alcanza el 51% con respecto a la estimación de materia prima disponible informada por la EEAOC. En cuanto a la producción de azúcar, se produjeron 635.308 toneladas de azúcar físico. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios:

- azúcar blanco común tipo A (405.912 toneladas)

- azúcar crudo (148.060 toneladas)

- azúcar orgánico (16.645 toneladas)

-azúcar refinado (64.691 toneladas)

La campaña de alcohol, con 10 destilerías produciendo, alcanza los 105 días y a la fecha produjeron 144.965.384 litros de alcohol, lo que representa un incremento del 5% a la misma fecha del 2024.

Del total de alcohol hidratado producido, se deshidrataron 81.372.322 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 56% del alcohol hidratado producido, dicho volumen es parte del compromiso asumido por industriales para este año y permite impulsar así la producción de biocombustibles en la región.

Por otra parte se destacó que “los ingenios de las provincias de Salta y Jujuy llevan 85 días de molienda, durante los cuales según los informado al Instituto molieron un total de 3.091.786 toneladas de caña bruta. Con un avance de la zafra 2025 de un 41% de las estimaciones de materia prima disponible informadas por entidades que representan a los ingenios de dichas provincias. En cuanto la producción de azúcar físico, se produjeron un total de 193.287 toneladas de azúcar. De las que se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios:

- azúcar blanco (25.033 toneladas)

- azúcar crudo (101.581 toneladas),

- azúcar orgánico (60.141toneladas)

- azúcar refinado (64.513 toneladas)

Más adelante señala que “con respecto a la campaña de alcohol, las 5 destilerías están en actividad y han producido 84.245.530 litros de alcohol hidratado. De este total de alcohol hidratado producido se deshidrataron hasta el momento 63.844.527 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol).

Este último valor equivale al 76% del alcohol hidratado producido, dicho volumen es parte del compromiso asumido por industriales para este año y permite impulsar así la producción de biocombustibles en la región”.