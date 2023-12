Una tucumana integró el equipo de Sturzenegger en el armado del DNU

“A mí me ha tocado el capítulo de Reforma del Estado y hemos analizado, qué leyes había que mantener, qué leyes había que derogar y qué leyes había que modificar”, señaló la diputada nacional por Tucumán, doctora Paula Omodeo. En un diálogo televisivo la legisladora señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

--¿Usted que opina sobre el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia)?

--La verdad es que nosotros todo el año pasado, todo este año, estemos 2023, hemos trabajado normas vigentes en Argentina y hemos dividido todo ese gran digesto en capítulos. A mí me ha tocado el capítulo de Reforma del Estado y hemos analizado, qué leyes había que mantener, qué leyes había que derogar y qué leyes había que modificar. Con dos o tres premisas, básicamente, decir: ¿qué de lo que existe pone trabas a que Argentina crezca? ¿qué de acá se ha hecho por un lobby sindical empresarial o gremial y tiene un beneficiario y perjudica al desarrollo? Entonces con esa idea nosotros hemos armado. Mi equipo armó la parte de Reforma del Estado y lo hemos puesto a disposición de en su momento, con Federico Sturzenegger. Lo armamos pensando para ponerle a disposición a Patricia Bullrich y después se lo terminamos poniendo a disposición al presidente. Por lo cual, para mí el contenido del decreto es un paso enorme para Argentina. No nos estamos dando cuenta el gran paso que significa desenredar una maraña normativa que tenía Argentina atada. Porque, realmente, donde uno tocaba había una ventanilla, había una burocracia, había un estado diciendo cuánto hay que producir, dónde hay que producir. Y todos estos regímenes de fomento que se derogan, lo que implicaban, era un subsidio cruzado de un sector a otro. Es decir, a muchos sectores de la sociedad argentina yo les pedía esfuerzo y a otros le daba beneficios hasta injustificadamente. La ley de abastecimiento, por ejemplo, nunca funcionó. Nunca hemos tenido más productos porque haya dos o tres patovicas controlando el precio de un producto. No funciona. Entonces, realmente, este decreto es un paso gigante para el desarrollo, porque el ajuste que le pedimos a la sociedad, sin el crecimiento que tiene que venir después, no va a tener ningún sentido. Va a venir el crecimiento si nosotros dejamos actuar a los distintos actores y protagonistas y para invertir y desarrollarse. Me preocupa sí, la tibieza de una clase política que está especulando, que ahora se acuerda de la institucionalidad cuando el DNU cumple los requisitos de la Constitución Nacional. Me preocupa que estén pensando en cómo le pongo el palo en la rueda al gobierno sin darnos cuenta de que el éxito del gobierno va a ser el éxito de la sociedad.